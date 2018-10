Programmi TV da non perdere stasera, sabato 27 ottobre

Diamo un’occhiata ai programmi e alle serie tv in onda sui canali Sky stasera, sabato 27 ottobre

Programmi in onda stasera sui canali Sky

X Factor 2018 - Live ore 21.15 Sky Uno

Torna la replica del primo Live di X Factor 2018. I quattro giudici Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Fedez e la new entry Lodo Guenzi sono pronti a sfidarsi a suon di musica. Quali brani avranno assegnato ai componenti delle proprie squadre e chi sarà il primo eliminato?

Alessandro Magno - Il mondo perduto, ore 21.15 Sky Arte

La città della Signora Luna - Il fotoreporter David Adams ci conduce alla scoperta dei luoghi più remoti dell'impero di Alessandro Magno. Scopriamo Ai Khanoum, la città della signora Luna, unica metropoli dell'antica Grecia ritrovata nell'Asia centrale. La terra del vello d'oro - Nell'episodio seguiremo le antiche rotte percorse dai Greci per portare alla luce le preziose risorse dell'oriente.

Delitti a circuito chiuso, ore 21.05 Crime investigation

“Delitti a circuito chiuso” è una serie che trasporta lo spettatore nei reati più sorprendenti risolti grazie alle telecamere di sorveglianza. Ultimo appuntamento - 6 agosto 2011: Dalene, 23 anni, scompare misteriosamente. Le telecamere di sicurezza del bar sono fondamentali per aiutare i poliziotti a capire cosa è successo quella notte.

A caccia di tesori, ore 21.00 Blaze

Ci sono tesori che aspettano solo di essere scoperti: torna la serie che segue le avventure di Mike e Frank, i più famosi cacciatori di tesori degli Stati Uniti. Leggende del rock! - I ragazzi sono impegnati con un super-collezionista particolarmente teso. Intanto, Danielle vola a New York per prendere parte a una vendita all'asta straordinaria.

Gli eroi del ghiaccio, ore 22.00 Blaze

Gli impavidi camionisti de “Gli eroi del ghiaccio” tornano alle 22.00 su Blaze. Perduto - Mentre Mark Kohaykewych modifica gli equilibri del team assumendo Mike Simmons, il veterano Alex Debogorski smarrisce la strada. Per trovare una via d'uscita potrà contare solo sul suo istinto.

Palco, doppio palco e contropalcotto, ore 21.00 Comedy Central

Comedy Central continua nella sua missione di portare in tv il meglio della comicità e regala al suo pubblico sei serate di puro divertimento con i migliori talenti comici. Dal Teatro Bonci di Cesenatico, una squadra di comici irresistibili, scoperti nelle trasmissioni tv Zelig e Colorado. Oggi: Enzo Paci & Daniele Raco. Per una serata all'insegna del buonumore.

Malattie imbarazzanti, ore 21.00 lei

Un altro episodio della settima stagione di “Malattie imbarazzanti”. Alan, paralizzato dopo un incidente motociclistico, chiede aiuto alla dr. Pixie. Intanto, alla clinica ci si occupa di un uomo con una misteriosa allergia, mentre a Magaluf dei tanti piccoli incidenti estivi.

100% Sexy, ore 21.55 lei

Anche in questa terza stagione, personaggi dal look eccessivo hanno la possibilità di migliorare il proprio stile, guadagnando una nuova credibilità e nuovo sex appeal. Sensualità a nudo - Oggi, Karen, Dan e Melissa devono bilanciare il passato punk di Chris col fatto che sta per diventare papà, e convincere Aaliyah che si può essere sexy senza mostrare tutto.

Una famiglia fuori dal mondo, ore 21.00 Discovery Channel

Dopo l'affondamento dell'imbarcazione su cui viaggiava, la famiglia Bush si trova costretta a vivere nella cittadina di Ketchikan, in un appartamento di 70 metri quadri in cui sono stipati tutti e nove. Presi alle spalle - La libertà, a costo di vivere fuori dal mondo, è tutto quello di cui i Brown hanno bisogno. Il freddo è alle porte e tutti i membri della famiglia devono sbrigarsi a terminare il rifugio.

Oceani: i segreti degli abissi, ore 21.00 National Geographic

Su National Geographic, un’altra puntata di “Oceani: i segreti degli abissi”. Le meraviglie d'Egitto - Sulle sponde del Nilo, e' nata una delle più grandi civiltà dell'epoca antica. Grazie alla moderna tecnologia e alle ricostruzioni con la computer grafica, sveliamo le meraviglie d'Egitto.

Come è fatto, ore 20.40 Discovery Science

Ogni giorno usiamo migliaia di comunissimi oggetti, dando facilmente per scontato tutto il lavoro che sta dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiono.

Il mio grosso grasso animale domestico, ore 21.10 Discovery travel & living

Beagle goloso - Travis aiuta un Beagle di 13 anni a frenare la sua ingordigia impedendogli anche di rubare cibo ad altri cani. Inoltre, un Papillion deve raggiungere il suo peso ideale per essere adottato.

Enigmi alieni, ore 21.00 History

“Enigmi Alieni” è la serie che scava tra simboli, leggende ed eventi inspiegabili per cercare le prove di una civiltà aliena. Per tutto il giorno, su History, maratona dedicata.

L’ultimo paradiso africano, ore 21.00 Nat Geo wild

I misteri di Gorongosa - Bob Poole parte per un'avventura straordinaria e si unisce a ricercatori e ambientalisti per il rimboschimento del Parco Nazionale di Gorongosa, in Mozambico. Bob visita le aree più remote del parco, dove ha la possibilità di osservare enormi coccodrilli.

Benvenuti in America, ore 21.00 Nat Geo People

La storia americana raccontata attraverso i suoi monumenti, dai memoriali dedicati ai Presidenti fino al National Mall.

Serie TV in onda stasera sui canali Sky

The Deuce - La via del porno, ore 21.15 Sky Atlantic

Seconda stagione per la serie HBO con Maggie Gyllenhaal e James Franco. Altre due puntate, in replica su Sky Atlantic a partire dalle 21.15. Sette e cinquanta - Lori è entusiasta per la nomination ai premi AFAA Erotica. Intanto, Paul e Kenneth chiedono soldi a Vincent. Grandi idee - Vincent è sconvolto dal lato brutale dell'operazione di Rudy. Candy recluta volti nuovi per la produzione, ancora in difficoltà.

The Gifted, ore 21.00 Fox

Seconda stagione per la serie Marvel sulla resistenza di un gruppo di mutanti in un mondo che non li vuole. Alla deriva - Thunderbird, in difficoltà nell'affrontare la Cerchia Interna, si rivolge ad una vecchia conoscenza. Replica del secondo episodio.

The Walking Dead, ore 21.50 Fox

Replica del terzo episodio della nona stagione di una delle serie horror più seguite di sempre. Per i sopravvissuti all'apocalisse è ora, dopo la sconfitta del terribile Negan, di tornare a ricostruire una società civile.

Family Business, ore 21.00 Fox Life

Dalla Francia, le vicende di madre e figlia che lavorano in uno studio legale specializzato in diritto di famiglia. Lavoro e famiglia - Astrid si occupa di una donna accusata di perseguitare la compagna del suo ex. Padri e figli - Astrid si occupa di un'adozione tardiva, mentre Audrey segue un errore di stato civile.

Bull, ore 21.05 Fox Crime

Su Fox Crime, in replica, altri due episodi di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). Un nome, una garanzia - Bull decide di affrontare un rischio estremo, accettando di guidare la class action di centinaia di persone contro una banca corrotta: in gioco c'è la reputazione del suo studio. Vestito per uccidere - Il legame tra Bull e Chunk viene messo alla prova quando Bull accetta di difendere il primo sospettato per l'omicidio di Nella Wester, stilista che era stata mentore di Chunk stesso.

Person of interest, ore 21.15 Premium crime

Alle 21.15, su Premium crime, un altro episodio di “Person of interest”, la serie incentrata su un gruppo di vigilanti, coadiuvato da un'intelligenza artificiale senziente, impegnati a sventare reati e cospirazioni perpetrati da delinquenti. L'ultima sfida - Root e Finch sono sempre alla ricerca della Macchina, e scoprono che si nasconde nei cavi della rete elettrica nazionale. Ma se vogliono salvarla devono fare presto.

The last kingdom, ore 21.15 Premium stories

Su Premium Stories va in onda un altro episodio di ”The last kingdom”, la serie ambientata sul finire del IX secolo d.C., quando l'Inghilterra era divisa in sette regni separati. La rivincita di Uhtred - Guthred viene incoronato re e riunisce i signori e gli jarl del Cumbraland per marciare uniti su Eoferwic.

Imposters, ore 22.09 Premium stories

Maddie, la protagonista di “Imposters”, è una truffatrice che, con l'aiuto dei suoi due compagni di squadra, riesce a sedurre uomini e donne per approfittarsi di loro. È sufficiente, puoi andare - Maddie cerca di parlare con Ty Roberts, per scoprire come riuscire a liberarsi del dottore. Ezra assiste di nascosto al funerale del padre, mentre Max e Sally lo controllano. Replica

Angie Tribeca, ore 21.15 Premium Joi

A partire dalle 21.15, due episodi di “Angie Tribeca”, la divertente serie parodia dei police procedural televisivi. Cacciatore di trofei - L'agente Tribeca è ormai prossima al pensionamento, ma un nuovo caso la costringe a tornare in servizio. La scomparsa di un ricco cacciatore di trofei costringe Tribeca a cercare aiuto. Operazione New Orleans - Angie sospetta che Ravenel, scomparso a New Orleans, possa essere un'altra vittima del Cacciatore. Così, i due detective insieme a Tanner e Hoffman partono per The Big Easy.

Containment, ore 21.15 Premium Action

Secondo episodio della prima serie di “Containment”, alle 21.15 su Premium Action. La forza della vita - L'autopsia del Paziente Zero rivela che è morto di una febbre emorragica dovuta a un virus influenzale geneticamente modificato. Esaminando il cellulare di un giovane parente del Paziente.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera su Sky

I Simpson, ore 21.00 Fox Animation

A partire dalle ore 21.00 su Fox Animation, quattro episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. Le allegre comari di Rossor - In occasione delle celebrazioni Pasquali la famiglia Simpson è invitata ad un’elegante festa nella villa del Sindaco, dove Marge fa subito amicizia. Quando la moglie è in cucina - Marge, insieme a Bart e Lisa, diventa una famosa chef. Homer pensa con rammarico a quando era lui il più figo della famiglia. Il falò dei lamantini - Dopo l'ennesimo guaio combinato da Homer, Marge se ne va di casa per seguire un avventuriero impegnato a salvare i lamantini dall'estinzione. Chi di spada ferisce, di torta perisce - Papà Homer si traveste da 'Uomo Torta'. Ha la missione di fare giustizia lanciando torte in faccia a chi commette azioni cattive.

Monster High: Scaris, city of Frights, ore 20.10 DeA kids

Alle 20.10 su DeA kids, il film di animazione americano del 2013 “Monster High: Scaris, city of Frights”.

Shimmer and Shine, ore 20.50 Nick jr

Nila fuori dall'acqua / Il Sogno che cammina - Leah e le geniette usano la 'Gemma Sirena' per offrire alla loro amica sirena la possibilità di trasformare la sua coda in gambe e piedi e visitare le cascate Zaharamì. Un lampo-puledro per Shaya / Una consegna speciale - Leah, Shimmer e Shine sono con il loro amico Shaya che, per mostrare le sue doti, crea una piccola tempesta che però si ingrandisce e sfugge al suo controllo!

Vampiro per caso, ore 20.25 Nickeolodeon

Regia di V. Marcello, con R.Adams, B.Bassinger; USA 2015. Un introverso diciassettenne, Davis Pell, cambia scuola e diventa famoso perché tutti credono sia un vampiro.

Clarence, ore 21.10 Cartoon Network

Un giocattolo nuovo per Jeff - Jeff riceve finalmente il tanto agognato giocattolo, il pupazzo di Ginsbot Collera Fluttuante. Ne è talmente geloso che non permette a nessuno di giocarci. Clarence per sbaglio lo distrugge. Una casa da proteggere - Clarence resta solo a casa con Sumo e Jeff. Prima giocano mettendo la casa a soqquadro e poi decidono di costruire delle trappole per difenderla da possibili malintenzionati.

The Lion Guard, ore 20.30 Disney Junior

La serie animata continua l'epica tradizione e lo storytelling de "Il Re Leone". La nuova famiglia di Fuli - La Guardia presume che Fuli, dal momento che trascorre in solitudine molto del proprio tempo, si senta sola. Per rimediare, cominciano a coinvolgerla in vari modi durante il tempo libero.

Harley in mezzo, ore 20.40 Disney Channel

Harley e il non Diaz - La famiglia deve organizzare una festa per la prima dell'ultimo corto di Ethan, e contemporaneamente, mettere in riga l'irritante Aidan, il vicino di casa ospite nel weekend.

Guarda anche i film in onda stasera su Sky