Programmi TV da non perdere stasera, sabato 20 ottobre

Alessandro Magno - Il mondo perduto, ore 21.15 Sky Arte

Esplorazione di un mare antico - Il fotoreporter e regista David Adams ci conduce in un viaggio epico alla scoperta dell'impero di Alessandro Magno. Oggi ripercorriamo un'antica rotta di spedizione dalla Grecia al deserto del Karakum, in Turkmenistan.

X Factor 2018 - Home Visit ore 21.15 Sky Uno

Torna, in prima serata su Sky Uno, la replica della puntata di giovedì di X Factor. È arrivato il momento delle scelte definitive. Dopo le due puntate dei Bootcamp, Manuel Agnelli, Asia Argento, Fedez e Mara Maionchi formano le loro squadre per il Live in un Home Visit totalmente rinnovato.

Delitti a circuito chiuso, ore 21.05 Crime investigation

“Delitti a circuito chiuso” è una serie che trasporta lo spettatore nei reati più sorprendenti risolti grazie alle telecamere di sorveglianza. Visita di cortesia - 10 dicembre 2011: Maurice Byrd viene ritrovato morto in casa sua. Le telecamere installate su una chiesa vicino casa sua potrebbero aiutare la polizia a risolvere il caso.

A caccia di tesori, ore 21.00 Blaze

Ci sono tesori che aspettano solo di essere scoperti: torna la serie che segue le avventure di Mike e Frank, i più famosi cacciatori di tesori degli Stati Uniti. Lo scienziato pazzo - I ragazzi incontrano uno scienziato pazzo che ha realizzato un fulmine e ipnotizza Frank.

Gli eroi del ghiaccio, ore 21.50 Blaze

Gli impavidi camionisti de “Gli eroi del ghiaccio” tornano alle 21.50 su Blaze con Furti - Sfidando condizioni meteorologiche avverse, alcuni speciali camionisti rischiano la vita per portare a termine il loro lavoro. Todd deve trasportare il carico più pesante nella storia dell'azienda.

Palco, doppio palco e contropalcotto, ore 21.00 Comedy Central

Comedy Central continua nella sua missione di portare in tv il meglio della comicità e regala al suo pubblico sei serate di puro divertimento con i migliori talenti comici. Dal Teatro Bonci di Cesenatico, una squadra di comici irresistibili, scoperti nelle trasmissioni tv Zelig e Colorado. Per una serata all'insegna del buonumore.

Malattie imbarazzanti, ore 21.00 lei

Nel secondo episodio della settima stagione di “Malattie imbarazzanti”, mentre il dr. Christian aiuta un uomo che a soli 40 anni rischia di non poter più urinare e fare sesso, la dr. Dawn si occupa di una donna allergica allo sperma.

L’impero dei rottami, ore 21.00 Discovery Channel

Nessuna garanzia - Andy ha un solo obiettivo: espandere il suo giro d'affari, e ha intenzione di assumersi grandi rischi per ottenere guadagni ingenti. Ma niente garantisce che le sue scommesse avranno successo. Nutri il gigante - Andy ha dimostrato di saper gestire il suo deposito rottami e la Damascus Motors, ma le sue rischiose scelte potrebbero portare a terribili fallimenti.

Oceani: i segreti degli abissi, ore 20.55 National Geographic

Su National Geographic, un’altra puntata di “Oceani: i segreti degli abissi”, dal titolo Misteri nel Mar Cinese - Grazie alla tecnologia e alle ricostruzioni con la computer grafica, sveliamo i segreti che giacciono sotto il Mar Cinese, dove si sono svolte grandi e storiche battaglie navali.

Come è fatto: Tech Toys, ore 20.15 Discovery Channel

In questa nuova stagione continuiamo ad ammirare alcune delle più innovative e sbalorditive invenzioni degli ultimi anni.Vediamo l'ultimo modello di elicottero privato, una rivoluzionaria moto elettrica a emissioni zero ed esploriamo il primo modello al mondo di SUV corazzato costruito completamente a mano. Scopriamo il lettore musicale che permette ai nuotatori di ascoltare musica anche sott'acqua e la straordinaria tecnologia laser per pulire casa semplicemente schiacciando un pulsante.

Il mio grosso grasso animale domestico, ore 21.10 Discovery travel & living

Gatto capriccioso - L'esperienza di Travis con gli animali è messa alla prova quando e' chiamato ad aiutare un gatto di 24 chili che fa i capricci se non ha accesso al cibo 24 ore su 24.

Top 10: sfida alla storia, ore 21.00 History

I monumenti più grandiosi - Da Stonehenge al Colosseo, i monumenti antichi mostrano l'idea di potere. Analizziamo le caratteristiche di diverse strutture antiche per capire quale, tra di esse, è la più grandiosa.

L’ultimo paradiso africano, ore 21.00 Nat Geo wild

Il sangue di una leonessa - Bob Poole parte per un'avventura straordinaria e si unisce a ricercatori e ambientalisti per il rimboschimento del Parco Nazionale di Gorongosa, in Mozambico. Gli esperti organizzano una missione per riportare nel parco le zebre e le orici gazzella.

Un veterinario alle Hawaii, ore 21.00 Nat Geo people

Le avventure del dottor Buckeye Bottoms, un veterinario sui generis, che vive e lavora alle Hawaii. Pronto a tutto - Il dottore effettua dei controlli su 169 mucche, tutte incinte!

I Simpson, ore 21.00 Fox Animation

A partire dalle ore 21.00 su Fox Animation, quattro episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. Homer il padre - Deciso ad essere un padre autorevole, Homer nega a Bart la desiderata minimoto. La ritorsione di Bart avrà ripercussioni nazionali. La paura fa novanta XVII - L'episodio è diviso in tre storie: Una vedova allegra ma non blob; Devi sapere quando e' Golem; Ultimatum alla stupida Terra. La storia più o meno infinita - I Simpson sono in gita nelle “Caverne del padre di Carl”, dove la famiglia, caduta attraverso un tunnel, si ritrova in una stanza misteriosa. Rom-antico e Giuliè - Mentre il nonno Simpson inizia una storia d'amore con la baby sitter, Bart e Lisa difendono il loro castello, costruito con scatole da imballaggio.

Kaeloo, ore 20.25 DeA kids

A partire dalle 20.30, su DeA kids, le avventure di Kaeloo. La storia della caccia - Kaeloo, Stumpy e Quack-Quack stanno giocando al “Gioco del cacciatore”. Mister Cat decide di unirsi al gruppo e di mostrar loro le diverse tecniche di caccia. I cloni di Stumpy - Stumpy ottiene la possibilità di clonarsi, creando così un enorme numero di Stumpy. Tutti i cloni iniziano a mettere a soqquadro il Paese Troppo Carino. Giornalisti d'assalto - Kaeloo, a capo del giornale del Paese Troppo Carino, chiede ai suoi tre inviati, Mister Cat, Stumpy e Quack-Quack, di trovare immediatamente uno scoop!

Shimmer and Shine, ore 20.50 Nick jr

Attenti al Nil / Un campeggio da paura - Con la loro barca guidata dai poteri magici, Shimmer, Shine e Leah attraversano la cascata arcobaleno, per recarsi a vedere la famosa gemma Azar.

Clarence, ore 21.10 Cartoon Network

Viaggio verso casa - Clarence e Brady aspettano invano che qualcuno vada a prenderli a scuola e decidono di tornare a casa da soli. Il viaggio e le relative vicissitudini insegneranno a Brady a essere coraggioso. Un sogno di carta straccia - Jeff colleziona tante stelline per la buona condotta e per i bei voti. Clarence e Sumo no. Per consolare gli amici rimasti delusi Clarence inventa i Clarence-dollari e li distribuisce a tutti.

Scooby doo e gli invasori alieni, ore 20.40 Boomerang

Film del 2000 con la regia di J. Stenstrum. Finiti in una remota città del deserto, i nostri amici scoprono che il luogo pullula di oggetti volanti ed extraterrestri tutt'altro che amichevoli!

The Lion Guard, ore 20.30 Disney Junior

La serie animata continua l'epica tradizione e lo storytelling de "Il Re Leone". L'occhio di Ono - Quando Ono perde temporaneamente l'uso di un occhio, e quindi il primato di animale dalla vista più acuta, mette in discussione la propria utilità nella Guardia del Leone.

Harley in mezzo, ore 20.40 Disney Channel

Harley e le vacanze di Primavera - Vacanze di primavera, arrivano i Diaz! La famiglia deve consegnare uno yacht e si diverte finché non attracca accanto a quello della temuta famiglia Pillman.

The Deuce - La via del porno, ore 21.15 Sky Atlantic

Seconda stagione per la serie HBO con Maggie Gyllenhaal e James Franco. Le prime due puntate, in replica su Sky Atlantic a partire dalle 21.15. La nostra “Raison D'etre” - New York, 1977. Vincent ha aperto un nuovo night, Candy dirige film per adulti con aspirazioni artistiche, Frankie è sparito. Ci vuole arte - Frustrata nel suo tentativo di migliorare la qualità dei film che dirige, Candy decide di chiedere consiglio a un'altra regista donna.

The Gifted, ore 21.00 Fox

Seconda stagione per la serie Marvel sul mondo dei mutanti: gli Strucker scoprono che i loro figli adolescenti sono mutanti e iniziano una lunga avventura per nasconderli al Governo e proteggerli dai pericoli. Replica del primo episodio.

The Walking Dead, ore 21.50 Fox

Replica del secondo episodio della nona stagione di una delle serie horror più seguite di sempre. Il ponte - Le diverse comunità uniscono le forze per costruire un ponte che faciliti le comunicazioni e i commerci tra i sopravvissuti.

Outlander, ore 21.00 Fox life

Alle 21.00 su Fox life, un altro episodio di “Outlander”, la serie che racconta le avventure della viaggiatrice nel tempo Claire Beauchamp Randall Fraser. Nel cuore della tempesta - Al fine di ritrovare il giovane Ian, Claire è costretta a giocare un gioco pericoloso con un vecchio avversario. Insieme a Jamie, dovrà cercare di prevenire l'imponderabile.

Bull, ore 21.05 Fox Crime

Su Fox Crime, in replica, altri due episodi di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). Il crollo - Un ponte sospeso crolla uccidendo quindici persone, Bull aiuta il procuratore con l'accusa di omicidio colposo contro un magnate dell'edilizia: l'accusato riserva delle sorprese. Caduta libera - Un Governatore e il co-proprietario di un'associazione di paracadutismo muoiono in un lancio andato male: la squadra di Bull difende i familiari del proprietario contro la vedova del politico.

Person of interest, ore 21.15 Premium crime

Alle 21.15, su Premium crime, il 21° episodio di “Person of interest”, la serie incentrata su un gruppo di vigilanti, coadiuvato da un'intelligenza artificiale senziente, impegnati a sventare reati e cospirazioni perpetrati da delinquenti. Il manicomio - Dominic riesce a catturare Elias, Reese e Fusco ma cade nella trappola tesa da Elias e uccide il suo braccio destro Link. Nel frattempo Root riceve una chiamata da Shaw.

The last kingdom, ore 21.15 Premium stories

Su Premium Stories va in onda un episodio di ”The last kingdom”, la serie ambientata sul finire del IX secolo d.C., quando l'Inghilterra era divisa in sette regni separati. Vendetta - Nell’anno 878, l'impavido guerriero Uhtred intraprende il suo viaggio verso il nord per vendicare la morte della sua famiglia e riconquistare la sua terra ancestrale, Bebbanburg, rubatagli dallo zio.

Imposters - 1^ TV, ore 22.09 Premium stories

Maddie, la protagonista di “Imposters”, è una truffatrice che, con l'aiuto dei suoi due compagni di squadra, riesce a sedurre uomini e donne per approfittarsi di loro. In questo episodio, in prima tv, Puo' darsi/decisamente, Maddie torna a Pottsville a trovare i genitori senza sapere dell'accordo che la madre ha fatto con l'agente Cook.

Angie Tribeca, ore 21.15 Premium Joi

A partire dalle 21.15, due episodi di “Angie Tribeca”, la divertente serie parodia dei police procedural televisivi. Contiene scene di violenza grafica - Tribeca viene arrestata durante un'indagine sull'omicidio di un grafico. In realtà, Tribeca sa chi è l'assassino, e si è lasciata incastrare di proposito. Giù la maschera! - Nel giorno delle elezioni per il nuovo sindaco, il tenente Atkins ha il compito di proteggere il candidato Perry da un possibile attacco della Mayhem Global.

Containment, ore 21.15 Premium Action

Primo episodio della prima serie di “Containment”, alle 21.15 su Premium Action. Contagio - In un ospedale di Atlanta viene ricoverato un giovane siriano con strani sintomi influenzali. Subito dopo viene contagiata la giovane dottoressa che lo ha visitato.

Speechless, ore 21.20 Fox comedy

Alle 21.20, su Fox Comedy, un altro episodio di “Speechless”, la serie segue le vicende dei membri della famiglia DiMeo. Niente scherzi - JJ è molto emozionato all'idea di chiedere ad una ragazza di uscire. Intanto Maya e Jimmy danno dei consigli a Ray, e Dylan si ribella a una direttiva della scuola.

