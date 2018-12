"E Chanel creò il tubino", il documentario è su Sky Uno

Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany @Getty Images

E' il primo Ottobre 1926. Sull’edizione americana di Vogue, tra modelli dai colori sgargianti e ricami sontuosi, fa capolino per la prima volta un vestito semplice, dal taglio diritto e nero. La Petite Robe Noire porta la firma di Coco Chanel. Un modello rivoluzionario e democratico perché semplice ma allo stesso tempo elegante ed economico. Chanel diceva:"Grazie a me anche le donne meno abbienti possono vestirsi come milionarie". Vogue lo decreta come il modello destinato a diventare una sorta di uniforme per le donne di tutto il mondo. A distanza di novant’anni le parole della rivista di moda risuonano come una profezia. Il Tubino diviene in poco tempo la cifra di Chanel e un must del guardaroba femminile. Un modello privo di forme particolari e un colore che insieme nega e comprende tutti i colori. Nessun altro capo del guardaroba femminile ha avuto tante diverse declinazioni. Dal 1926 il Tubino continua instancabilmente a ridare al corpo femminile un’interpretazione sempre nuova del suo essere e del suo significare. Dopo Chanel è stato il cinema a fare del Tubino il costume più adatto per esprimere nuovi modelli di femminilità: Rita Hayworth, Lauren Bacall, Marilyn Monroe, Anita Ekberg. Nel 1961 Audrey Hepburn con Colazione da Tiffany lo consacra per sempre come classico chic.

Da allora ilcontinua a stimolare la fantasia e la creatività delle grandi firme di Moda. Tutti - giovani o affermati - si mettono alla prova: da Valentino a Prada, da Armani a Victor & Rolf. Nel 1992crea un nuovo modello di culto: le lunghe spaccature laterali chiuse da spille da balia dorate portano il Little Black Dress verso un nuovo erotismo. Qualche anno più tardi, la versione dell'abito siciliano proposta darichiama archetipi ancestrali del mondo mediterraneo.Oggi laè minimalista per Jil Sander, un mix di tradizione e sperimentazione per Karl Lagerfeld, decostruito per Yamamoto. La giovane designer olandeseabbandona i tessuti tradizionali e sperimenta nuovi materiali e tecnologie favorendo una nuova idea di abbigliamento. Facendo perno tra artigianato e tecnologia, il suo Little Black Dress realizzato con una stampante 3D, ri-lancia la sfida di Chanel nel nuovo millennio. In questi novant’anni il successo e i momenti d’oblio del Tubino simboleggiano cambiamenti epocali del costume e della cultura.Il vestito nero dalle linee pulite riporta alla semplicità, al grado zero. Il colpo di genio diè stato proprio questo: ricominciare da zero, da quegli elementi che erano a lei familiari per il suo vissuto e la sua memoria. Dal 1926 il Tubino ha continuato instancabilmente a ridare alla figura femminile un segno, un’espressione sempre nuova del suo essere. E diventa così il campo di riflessione per un'ultima domanda: in cosa consiste l’essenza espressiva della moda?