Gli Urban Strangers presentano il nuovo video "Non andrò via". Su Sky Uno

U.S è il titolo del nuovo album di inediti degli Urban Strangers, in uscita il 7 settembre, che tornano cantando per la prima volta in italiano. Il nuovo singolo “Non Andrò via” sarà in onda su Sky Uno, a partire da mercoledì 29 agosto alle 12.25.

Da venerdì 24 agosto è disponibile su iTunes e Amazon il preorder di U.S, il nuovo album di inediti degli Urban Strangers, in uscita il 7 settembre, che tornano cantando per la prima volta in italiano.

Inoltre è in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo “Non Andrò via”. Così raccontano Genn e Alex: «Col tempo che passa, crescere e iniziare a capire cosa siano le responsabilità, che tempo fa non sapevamo riconoscere, ci ha fatto riflettere e di conseguenza scrivere del cambiamento che c’è stato durante questa fase di crescita. “U.S” è il loro terzo album, prodotto da Raffaele Ferrante (Rufus), è un mix perfetto di testi cantautorali e sound internazionale. Scelgono di cantare in italiano per arrivare in modo più diretto alle persone pur continuando a sperimentare strade nuove sia nei testi che nella musica.

La tracklist:

1. NON SO

2. LASCIARE ANDARE

3. I SENSI E LE COLPE

4. UNICO RICORDO

5. STARE CALMO

6. NEL MIO GIORNO MIGLIORE

7. NON ANDRÒ VIA

8. SONO IO?

9. CRISI ASTRONOMICHE

10. TUTTO FINISCE

BIOGRAFIA

Il nome nasce dall'accostamento di due termini in antitesi tra loro frutto delle diversità di carattere (in alcuni casi vere opposizioni) dei due componenti. Il nome “Urban Stranger” inoltre è anche il titolo di uno dei brani composti dal duo, ispirato dalla storia di un senzatetto, per l'appunto definito uno “straniero urbano”. Scopo del progetto è quello di fondere differenti generi musicali come pop, rap, rock e soul cercando elementi comuni e sintetizzandoli in un flusso unico. Il risultato è un armonico e sottile cantautorato in lingua inglese. Tra il 2012 e il 2013 il duo inizia ad esibirsi in diversi locali e successivamente comincia la produzione artistica con l'etichetta Casa Lavica Records per la realizzazione di un EP di brani inediti.



Successivamente, dopo la partecipazione ad X-Factor 2015 ed aver ottenuto il secondo posto, c’è la pubblicazione con Sony dell’album “Runaway” contenente: l’inedito “Runaway”, prodotto da Raffaele Ferrante (Rufus), 3 cover e i 6 brani dell’EP precedentemente registrato riuscendo a conseguire un “disco d’oro” e “singolo di platino”. Dopo aver partecipato ad eventi come i “WMA” ed essere stati ospiti a programmi come “Che tempo che fa” di Fabio Fazio, il 14 ottobre 2017 esce il loro primo album composto da soli inediti, “Detachment” (prodotto da Casa Lavica Records e Urban Strangers e arrangiato da Raffaele Ferrante) a cui è seguito un live tour.