"Spiando i reali”, lo speciale è su Sky Uno

Dopo aver festeggiato il principe Harry e la sua Meghan Markle e aver assistito al matrimonio dell’anno, ci siamo addentrati nella vita dei reali inglesi attraverso il racconto del rapporto controverso che la principessa Diana aveva con la matrigna, ne “La perfida matrigna di Diana”. Sempre nell’ambito del Ciclo Royals abbiamo assistito all’incoronazione della regina Elisabetta, momento storico tra i più importanti del Regno Unito. Nella programmazione speciale non poteva mancare “Lady Diana la biografia”, grazie a questo docufilm abbiamo ripercorso le vicissitudini della principessa più amata e celebrata del pianeta. E da Lady D siamo passati “all’amore da favola” di Harry e Mergan.



“Animali a corte” con più leggerezza, ci ha portato dietro le quinte della vita degli animali di corte seguendo lo staff che se ne occupa con meticolosa cura e dedizione. Ora è tempo di dedicarci alle storie di re Eduardo VIII e la sua amante Wallis Simpson la cui relazione avrebbe potuto mettere in discussione la sicurezza nazionale. Il documentario “Spiando i reali” ricostruisce la vicenda facendoci ascoltare le registrazioni delle conversazioni dei diretti protagonisti.

Least but not last, il 31 agosto alle 23.50 Sky Uno presenta “Filippo, storia di un principe” in cui udiremo il Principe Filippo in un dialogo faccia a faccia con il conduttore del programma mattutino inglese This Morning, Phillip Schofield. L’occasione è quella del sessantesimo anniversario da quando Filippo divenne Duca di Edimburgo.