Il “Ciclo Ricchissimi” ti aspetta su Sky Uno

Sognate una vita all’insegna del lusso e dello sfarzo? Da lunedì 30 luglio Sky Uno dedica sei settimane alla programmazione più ricca che possiate immaginare: dalle case alle vacanze, dal cibo fino ai regali più costosi del pianeta riservati, come è facile immaginare, a pochi eletti.

Dal lunedì al venerdì si inizia con Milionario cerca moglie, dove uomini abbienti cercheranno il vero amore celando la loro vera identità. Entreremo nel mondo di «cose da ricchi» da lunedì 6 agosto alle 16.25 con Cose da ricchi: giocattoli, seguito martedì 7 Agosto alle 15.35 da Cose da ricchi: cibo, Cose da ricchi: hotel e venerdì 10 agosto da Cose da ricchi: hotel di lusso. Da lunedì 13 agosto alle 16.20 ci sposteremo dall’altro capo del mondo, in Australia, per scoprire le case più lussuose del paese con Case da ricchi Australia. Proseguendo ci saranno due interessanti speciali: giovedì 16 agosto alle 15.30 vedremo i regali più costosi mai comprati con Cose da ricchi: regali da favola e da martedì 21 agosto alle 15.30 e giovedì 23 agosto alle 16.20 proveremo a vivere come gli uomini più abbienti del mondo con Vita da milionario e Vita da ricchi. Uno speciale ci aprirà le porte di uno degli hotel più famosi del mondo: lo Shard con The Shard: hotel in the clouds. Per concludere, venerdì 31 agosto, conosceremo il popolo degli asiatici ricchi innamorati della cultura londinese a tal punto da volersi trasferire a Londra con Bejiing Billionaires.