Noel Gallagher: “If love is the law”. L'anteprima è su Sky Uno

Su Sky Uno martedi 24 luglio va in onda alle 11.15 in anteprima televisiva il videoclip di Noel Gallagher “If love is the law" . Continua a leggere e scopri di più

“If Love Is The Law”, il nuovo singolo dei Noel Gallagher’s High Flying Birds è in anteprima televisiva su Sky Uno, martedì 24 luglio alle 11.15. Il singolo, che presenta una melodia orecchiabile e riff energici, vede la presenza del leggendario Johnny Marr alla chitarra e all’armonica. Sarà disponibile in digitale dal 17 agosto e in vinile dal 14 settembre.

Il vinile contiene, oltre al singolo, anche la sua edizione strumentale insieme alla traccia inedita “Alone On The Rope”, presente sul lato B.

Ecco la tracklist:

A1. ‘If Love Is The Law’

A2. ‘If Love Is The Law’ (Instrumental)

B1. ‘Alone On The Rope’

“Who Built The Moon, pubblicato lo scorso anno per Sour Mash Records, è stato certificato oro in UK dove ha debuttato alla posizione numero 1 della classifica album (risultato raggiunto al debutto anche dei due precedenti dischi della band di Gallagher – l’omonimo del 2011 e “Chasing Yesterday” del 2015).

Gallagher vanta un risultato record per i suoi album, arrivati tutti e 10 in vetta alla classifica inglese.

Dopo aver suonato in UK, Europa e Nord America e in diversi festival in tutto il mondo, i NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS continuano questa estate il loro incredibile “Stranded On The Earth World Tour 2018-2019” con una serie di performance da headliner in tutto il Regno Unito.

Il tour è stato descritto dalla stampa come:

“Allo stesso tempo spontaneo e potente.” **** The Guardian

“Un concerto fantastico, di ampio respiro…Noel sta espanendo i suoi orizzonti…” **** The Times

“La sua terza esperienza come parte dei Noel Gallagher’s High-Flying Birds è fenomenale.” Metro

“Affascinante.” **** Classic Pop

“Una performance ispirata da un compositore di valore… Un trionfo, un tesoro nazionale che rinnova il desiderio di andare avanti con le sue parole.” Clash

Queste le prossime date del tour:

30 Agosto-1 Settembre Electric Fields Festival, Dumfries & Galloway

1 Settembre The Downs, Bristol

2 Settembre Bingley Music Live, Yorkshire