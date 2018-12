"Ciclo Royals": al via su Sky Uno

Amanti dei Royals è arrivato il vostro momento: Sky Uno presenta una programmazione speciale dedicata alla famiglia reale inglese, si comincia da venerdì 6 luglio alle 23:45 fino a venerdì 31 Agosto e da lunedì 2 luglio fino a venerdì 21 luglio dalle 15:00. Si comincia, il primo venerdì sera, con La perfida matrigna di Diana, un racconto del rapporto controverso che la principessa Diana aveva con la sua matrigna. Il venerdì successivo, 13 Luglio, andrà in onda il documentario su una delle storie d’amore più emozionanti dell’ultimo periodo: quella di Harry e Meghan con Harry & Meghan – Un amore da favola. Il 20 luglio entreremo nel fantastico mondo degli animali e di come sia il loro rapporto con la famiglia reale con Animali a corte. Il 27 luglio assisteremo ad uno dei momenti storici più importanti del Regno Unito: l’incoronazione della regina Elisabetta con il documentario L’incoronazione di Elisabetta. Il 3 e il 10 Agosto non perdetevi La famiglia reale che ci racconterà del continuo scontro tra i reali inglese e i mass media. Il 17 e il 24 Agosto scopriremo i segreti più reconditi della famiglia più chiacchierata al mondo: Spiando i reali.



Infine il Ciclo Royals si concluderà insieme all’estate il 31 Agosto con Filippo, storia di un principe. Ma la famiglia reale non ci abbandona neanche durante la giornata: ogni pomeriggio, dalle 15.00, potremo fare una fullimmersion nel mondo della famiglia reale inglese, ricordando la tanto amata Diana in Lady Diana: la biografia e in Lady Diana la Verità, continuando a scoprire curiosità più interessanti con Royal Secrets e The Royal good guys, sentendo svariati punti di vista, anche quelli più incredibili, in Domestici reali o in The Royals: inseguiti dai paparazzi. Ci concentreremo sulla vita della splendida Kate Middleton in Kate: a modern queen e Kate Middleton: segreti di stile. Rivivremo la storia d’amore della coppia più importante del momento in Harry & Megan – Un amore da favola, scopriremo le inside che la regina ha dovuto affrontare dall’inizio del suo regno in Elisabeth e i suoi nemici e ci ritroveremo a far parte del party più grandioso degli ultimi tempi in I 90 anni della regina e con l’inedito I 90 anni della regina (Prima TV). Rivivremo uno dei momenti più importanti della storia inglese con L’incoronazione della regina Elisabetta II e passeremo le vacanze in una delle residenze estive preferite dalla famiglia reale con Inside Balmoral.