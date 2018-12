Fufforial: al via su Sky Uno

Su Sky Uno arriva FUFFORIAL : il programma che vi mostrerà come costruire oggetti...che non serviranno a nessuno! Protagonista il Fuff Master RULOF , creator esperto di fai da te. Non perdere FUFFORIAL, da lunedì 11 giugno alle 20.45 su Sky Uno.

Avete sempre voluto imparare a costruire utensili e oggetti utili per la vita di tutti i giorni? Questo programma non fa per voi. Su Sky Uno HD arriva FUFFORIAL, una nuova serie in 8 puntate ideata e prodotta per Sky dalla Creator Media Company Web Stars Channel, in onda dall’ 11 giugno dal lunedì al venerdì alle 20.45. FUFFORIAL mostrerà come realizzare strumenti divertenti spendendo poco e realizzabili con oggetti comuni, che non serviranno a nessuno, mai, in nessuna circostanza e per nessun motivo. A fare da Fuff Master e presentatore del programma, il creator esperto del fai da te Rulof. Coinvolti nel programma i Creator: Favij, Mates, LaSabri, Giulia Penna, Klaus, Eleonora Olivieri, Jack Nobile, Francesco Posa, Matt & Bise, The Show, Amedeo Preziosi.

In ognuno degli 8 episodi due creator si misureranno all’ultimo Fufforial in una scuola media davanti agli studenti e sotto la supervisione di Rulof. Gli studenti assisteranno e aiuteranno i due creator nella costruzione. Ogni sfida inizierà dalla Ri – creazione, una prima fase in cui Rulof illustrerà ai creator come creare qualcosa di stupefacente, ma completamente inutile. La loro missione sarà quella di costruire l’oggetto precedentemente realizzato da Rulof con l’aiuto degli studenti. Successivamente si passerà alla fase di Ultimate Fufforial Challenge, dove si metteranno alla prova gli oggetti costruiti per verificare se funzionano. Solo il pubblico potrà decidere chi è stato più bravo e merita di vincere la prova, mentre il perdente dovrà pagare pegno e sottoporsi al Test dell’assurdo.

Rulof è un giovane ingegnoso torinese con origini olandesi. Fin da piccolo ha una grande passione nello scoprire, smontare e costruire oggetti nuovi. Ha studiato lingue, grafica pubblicitaria ed elettronica. Parsimonioso e attento al riuso, non compra nulla. Ricicla tutto. Si muove in bici e chiede cose da smaltire in giro. E assembla. Dalla dinamo usata come motorino di una macchinetta telecomandata al sismografo creato con un hard disk di un pc, al bazooka spara patate, fatto con tubi di grondaie di plastica e dentro il gas. Come lui stesso conferma, con i suoi “esperimenti” dà spesso fuoco al laboratorio, ma ciò che ne esce è sempre un vero e proprio colpo di genio! Condivide sul canale “Rulof Fai da Te” le sue invenzioni per far scoprire ai fan il fantastico mondo del “fai da te” in chiave originale. Tra le invenzioni più recenti: Medusa1, un ombrello di ossigeno per immersioni fino a 8 metri di profondità al quale ha lavorato per ben 3 anni mettendosi anche in situazioni difficili.