Da Varese a Santo Domingo: è quello che succede in "Mollo tutto e cambio vita"

“Basta! Pianto tutto, mi trasferisco a Honolulu e apro un bar sulla spiaggia!” Ammettiamolo! Tutti, almeno una volta nella vita, siamo usciti con una frase di questo genere. E a chi non piacerebbe, in fondo? Sole, mare, natura e clima favorevole tutto l’anno! Niente più stress da ufficio, corse per acchiappare l’ultimo treno, ore passate al volante nel traffico e solo minimi ritagli di tempo da condividere con la famiglia o da impiegare per sé. Basta occhiaie e sbadigli. Certo che, poi, dopo aver sognato per qualche secondo a occhi aperti, tutti noi torniamo al tran tran quotidiano e il bar a Honolulu rimane tra i sogni proibiti. Ma questo non vale per tutti. O meglio, non per i protagonisti di “Mollo tutto e cambio vita”. Come Davide e Francesca che, scappati dall’Italia e dalla vita frenetica che conducevano, si sono trasferiti a Santo Domingo. Lasciati i rispettivi lavori, hanno aperto un salone di bellezza nel paradiso esotico. La loro vita è cambiata radicalmente. Abitano in un grattacielo che ci affaccia sul mare con tanto di piscina e palestra annessi. A pochi minuti di auto hanno a disposizione le spiagge più belle dell'isola che raggiungono regolarmente per un cocktail o per un pranzo all’aperto, ma anche solo per la pausa pranzo durante i giorni lavorativi! Finalmente possono godersi fino in fondo la vita secondo i ritmi naturali che fisico e mente richiedono. In pace con se stessi e con la meravigliosa natura che li circonda. In ogni episodio di “Mollo tutto e cambio vita” racconteremo le storie di coloro che hanno realizzato il loro sogno, scoprendo i nuovi ritmi quotidiani dei protagonisti. Il racconto si incrocerà con storie di altri italiani.

Non perdete “Mollo tutto e cambio vita” in anteprima assoluta su Sky Uno da giovedì 17 maggio alle 21.15 con un doppio appuntamento.