Sky Uno in Love: la primavera di Sky Uno si tinge di rosa

Dall’11 maggio al 3 giugno l’amore è di casa al canale 109 di Sky

Si veste di rosa la primavera Sky Uno HD +1. Da venerdì 11 maggio a domenica 3 giugno, infatti, il canale 109 di Sky si trasforma in Sky Uno in Love, un temporary channel dedicato esclusivamente ai contenuti che celebrano l’amore, la passione e il lato più femminile della programmazione Sky. Le produzioni di Sky Uno, i film di Sky Cinema, le serie Tv di Sky Atlantic, i documentari di Sky Arte e i programmi di Fox Life e Mtv, tutti insieme sotto il tetto del nuovo popup channel dedicato all’amore e a ogni forma di unione.

Su Sky Uno vedremo programmi come Amori in cucina, Platinum Weddings e Tra sette giorni mi sposo, insieme alle stagioni di Matrimonio a prima vista Italia e alle edizioni di USA, Svezia e Finlandia. Vedremo anche Milionario cerca moglie e il titolo di Mtv Are you the one? Esperimento d’amore. Fox Life proporrà lo show condotto da Andrea Delogu Parla con lei e Il contadino cerca moglie, presentato da Ilenia Lazzarin. Targate Sky Cinema sono le storie d’amore raccontate nei film 50 volte il primo bacio, con Drew Barrymore e Adam Sandler, A casa con i suoi, con protagonisti Matthew McCounaughey e Sarah Jessica Parker, e ancora 5 appuntamenti per farla innamorare e Suburban girl – Talvolta la fine è solo un nuovo inizio. Ad arricchire la programmazione di SKY UNO IN LOVE anche alcune delle serie di punta di Sky Atlantic, come la premiata Big Little Lies e Mozart in the Jungle. Dalla programmazione di Sky Arte, invece, arrivano i documentari L’America a letto e Artists in Love.

Inoltre interverranno alcune celebrità dal mondo dell’intrattenimento, dello sport, della musica per condividere ricordi e aneddoti delle loro storie d’amore. A fare da colonna sonora di Sky Uno in Love sarà la musica di Enrico Nigiotti, finalista di X Factor 2017. Le note della sua hit certificata platino L’amore è e il suo nuovo singolo Nel silenzio di mille parole accompagneranno tutte le emozioni della programmazione del temporary channel.