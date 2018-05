Laura Barriales alla corte di Iginio Massari The Sweetman - Celebrities

Dopo la breve ma intensa avventura nelle cucine di Celebrity MasterChef, è stata tra i primi tre eliminati della seconda stagione insieme all’astronauta Umberto Guidoni e la scrittrice Barbara Alberti, eccola tornare in cucina a sporcarsi le mani, questa volta però non c’è competizione, niente gara, niente stress, e soprattutto nessuna gallina da spennare. Ospite d’onore di Iginio Massari, Laura Barriales saprà dare il meglio di sé. Il re della pasticceria italiana, preparerà il dolce preferito dalla star e ad affiancarlo, come di consueto, troviamo la figlia Debora, tecnologa alimentare ed esperta di pasticceria. E se a tavola il suo cibo prediletto sono le lenticchie “mi fanno impazzire, mi ricordano la mia infanzia e poi sono sane”, per dessert Laura non potrebbe mai rinunciare al cioccolato. Come darle torto? In attesa di vederla all’opera, sabato alle 19.10 in esclusiva su Sky Uno, le abbiamo rivolto alcune domande. Ecco cosa ci ha raccontato.

Dopo Celebrity MasterChef, eccola alla corte di Iginio: com’è andata?

Molto bene, ha fatto tutto lui... io facevo conversazione e cercavo di disturbarlo!

Che giudice è il maestro?

Per me non è un giudice, è veramente un maestro.

Le ha dato qualche dritta?

Mi ha detto come fare i panettoni, solo che c’è bisogno di 48 ore. Forse è quello che mi frega...

E’ riuscita a goderti il momento o ha sentito la pressione?

Non c’è nessuna pressione, è come stare con lo zio che ti vizia in cucina.

Il dolce più buono che abbia mai mangiato.

La torta al cioccolato di mia mamma.

Quello che vorrebbe imparare a fare?

I biscotti al cioccolato integrali.

Se è triste, cosa ti fa tornare il buonumore?

Si dovrebbe essere capito: il cioccolato. Adoro le scaglie di cioccolato fon