Lodovica Comello ospite di Iginio Massari The Sweetman - Celebrities

In onda da sabato 21 aprile alle ore 19.10 su Sky Uno con un doppio episodio, Iginio Massari The Sweetman - Celebrities ospita in cucina Lodovica Comello . In attesa di vederla all'opera, accanto al Maestro, leggi l'intervista e scopri cosa ci ha raccontato di questa sua "dolce" avventura

L’attesissimo nuovo format “Iginio Massari The Sweetman – Celebrities”, debutta sabato 21 aprile alle ore 19.10 su Sky Uno con un doppio episodio. Il re indiscusso della pasticceria italiana e internazionale, accanto alla figlia Debora, ospita ogni settimana, nel suo laboratorio, un personaggio famoso che gli chiederà di riprodurre il suo dolce preferito. E quando parliamo di dolci, è impossibile resistere: il solo profumo mette in moto una serie di circuiti cerebrali che ci fa viaggiare a ritroso nel tempo, riportandoci alle emozioni della fanciullezza, le memorie del passato si fondono con la nostalgia dell'infanzia, Proust docet.

Quali saranno quelle di Lodovica Comello, prima ospite speciale? Lo scopriremo sabato mentre la vedremo con le mani in pasta, accanto al Maestro nelle vesti di assistente pasticciere. Il Maestro Massari e Debora, inoltre, si rivolgeranno anche al pubblico a casa per regalare delle mini lezioni di pasticceria. Alla fine della preparazione tutt’e tre degusteranno il dolce e Lodovica riceverà il famoso cappello da chef (grande, medio, piccolo, a secondo del giudizio): l’artista friulana si dimostrerà all'altezza delle aspettative? E come se la caveranno gli altri ospiti chiamati al cospetto del Maestro? Tra questi, Mara Maionchi, Pupo, Diego Passoni, Laura Barriales, Lorenzo Baglioni, Albertino, Irene Cao, Tess Masazza, Filippo La Mantia, Valentina Vignali, Giuseppe Cruciani, Diletta Leotta, Omar Pedrini e tanti altri. Leggi l’intervista a Lodovica Comello.

E' appassionata di cucina o golosa di dolci?

Diciamo che sono molto appassionata di cibo! Nel senso che mi piace mangiare e mangiare bene.

Com’è andata con Iginio, gli ha rubato qualche trucco?

Con il Maestro è andata benissimo. Siamo una coppia ben assortita. Mi sono divertita un sacco ma ahimè ero troppo distratta a guardarlo mentre preparava il dolce e non mi ricordo nulla.

Che tipo è il temuto Maestro Massari?

E' dolcissimo! Nonostante l'apparenza iniziale un po' burbera poi si è sciolto, è stato molto paziente con me! Non la smettevo più di fargli domande a raffica.

Il dolce della sua infanzia?

Sicuramente la Torta Sacher, sono legata a dei ricordi di famiglia molto belli.

La tentazione a cui non sa resistere?

Ovviamente il prosciutto San Daniele, il top per eccellenza.

Il dolce che la rappresenta meglio?

La crema catalana, per me il top!

Quello che invece non le è mai piaciuto?

Difficile dire cosa non mi piace... se proprio devo scegliere dico la Sbrisolona.

Se potesse preparare con le sue mani un dolce per i suoi fan, quale sceglierebbe?

Vado sul classico, una bella crostata di frutta.