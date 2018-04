Tattoo Fixers, lo Stay Human di Mario Castiglione è il tatuaggio del futuro

(@BassoFabrizio)



Il singolo d'esordio è Come se non ci fossi stata mai ed è un preleudio più che convincente e accattivante per l'album che verrà, il primo della sua carriera. Protagonista di questa bella avventura, umana e musicale, è Mario Castiglione, artista catanese di 23 anni, da poco entrato sotto l'ala protettiva e costruttiva di Sugar Music. Lo abbiamo incontrato e intervistato per conoscerlo meglio e per essere partecipi del suo tatuaggio Stay Human per il quale ha progetti ambiziosi.



Quando è iniziata la sua avventura in Sugar?

Da pochissimo tempo. Ma è come se facessi parte di quella famiglia da anni.

Come vi siete trovati?

Il web è stato il nostro punto di contatto. Ho caricato delle cover da me reinterpretate e poi ho fatto cover mashup.

Tipo?

Ho messo insieme James Blunt e Jovanotti, poi Coldplay e Marco Mengoni e anche Cesare Cremonini e Bruno Mars.

Risultati?

Due milioni di visualizzazioni.

Però! Quando esce il disco?

Spero presto. Non prestissimo ma presto.

Se Sugar le dicesse usciamo domani è pronto?

Brani da parte ne ho. Scrivo da solo per cui materiale che si accumula ce ne è. Per ora posso solo anticipare che ci sarà un secondo singolo a maggio.

E' un cantautore 2.0?

Con tutto il rispetto trovo un po' passato il concetto del 2.0. Io nelle mie canzoni oltre alle parole creo un beat e una produzione. E' una cosa differente.

La sua musica cosa racconta?

Sono molto autobiografico. Ma non manca il racconto, lo spunto narrativo.

Sappiamo che c'è un po' di X Factor nella sua storia.

Uno dei primi che ha creduto in me è Roberto Vernetti che è stato a lungo una colonna del talent musicale di Sky Uno.

Eccoci al tattoo Stay Human.

Sono solo due parole ma io ci credo, sono un principio che regola la mia esistenza. E' umano sbagliare ma bisogna restare sempre umani.

Come valorizzerebbe questo pensiero?

Con una canzone. E poi mi piacerebbe che diventasse il titolo e l'immagine di copertina del disco. Ecco il disco, se e quando arriverà, vorrei fosse Stay Human.