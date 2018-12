Iginio Massari - The Sweetman ti aspetta su Sky Uno

Il Maestro pasticciere Iginio Massari torna su Sky Uno per la gioia dei suoi innumerevoli fan, tanto amato quanto temuto, Iginio è noto per la sua ferrea disciplina professionale, per la sua umana dedizione e per la sua capacità di insegnare, dal 1964 a oggi ha vinto oltre 300 concorsi, premi e riconoscimenti nazionali e internazionali, impossibile citarli tutti. Il suo successo cresce di pari passo alla sua popolarità. Il sipario, a partire da lunedì 5 marzo, si apre sulla seconda attesissima stagione di “Iginio Massari - The Sweetman”: un pasticciere amatoriale si mette alla prova con il maestro dei maestri pasticcieri. Dopo aver ammirato il dolce preparato da Massari ma proposto dal concorrente, sarà proprio quest’ultimo a doverlo realizzare davanti al suo sguardo attento, severo e non privo di ironia. Iginio Massari osserva e analizza sotto la sua lente di ingrandimento ogni momento della preparazione e, dopo aver assaggiato il dolce, assegnerà un cappello in base al suo giudizio insindacabile: piccolo, per i pasticcioni, medio, per chi potrebbe ancora migliorare, o grande, per i veri pasticcieri.