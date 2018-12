Face Off: Game Face, al via su Sky Uno

Gli ex concorrenti di Face Off tornano a sfidarsi creando maschere e costumi unici. Nella prima sfida, dovranno creare un alieno basandosi su un'incisione fatta in una caverna. Non perdere lo spettacolo, su Sky Uno in prima tv, a partire da domenica alle 22.05, tutte le domeniche.

Vi ricordati di Face Off? Impossibile dimenticate i concorrenti che sugli schermi di Sky Uno, ci hanno mostrato, sempre in prima tv assoluta, le loro straordinarie abilità. La competizione a tema make-up, focalizzata sulla realizzazione di creature surreali e fantastiche, li ha visti sfidarsi senza esclusione di colpi. Li abbiamo visti sfruttare tutte le loro capacità e il loro talento per creare maschere e costumi, abbiamo ammirato le loro creazioni uniche e spettacolari. Ora è tempo di che gli ex concorrenti di Face Off tornino a sfidarsi creando i loro capolavori. L'appuntamento con Face Off: Game Face è in prima tv assoluta su Sky Uno domenica alle 22.05. Nella prima sfida vedremo i concorrenti alle prese con la creazione di un alieno basandosi su un'incisione fatta in una caverna.