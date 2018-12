The Toy Box, la finale è servita su Sky Uno

Su Sky Uno, The Toy Box, l’imperdibile appuntamento con il magico mondo dei giocattoli, arriva al gran finale: martedì 9 gennaio alle ore 21.15 . Per la prima volta, a decidere quale nuovo gioco, presentato da aspiranti imprenditori, sia il migliore saranno proprio i bambini! Continua a leggere e scopri di più

The Toy Box, il nuovo, imperdibile appuntamento di Sky Uno, in onda tutti i martedì alle ore 21.15, arriva al grna finale, martedì 9 gennaio in prima serata come di consueto. I concorrenti sono aspiranti imprenditori convinti che il proprio giocattolo sia l’invenzione migliore. Ma sarà davvero così? Ai giudici l'ardua sentenza. A decidere qual è il prodotto più adatto al mercato saranno prima dei professionisti del settore e poi quattro bambini, ai quali spetterà l’ultima parola.

Colui (o colei) che uscirà vincitore dalla dura selezione avrà l’incredibile opportunità di far produrre il suo giocattolo dalla Mattel. Tutto sta alla decisione dei ragazzini, tra i quali troviamo anche due star del web Sophia Grace Brownlee e Noah Ritter.

Per scoprire come andrà a finire, non resta che preparare i pop corn e godersi la gara, in onda su Sky Uno ogni martedì.