4 Ristoranti a Milano, Tàscaro: il menu e 4 cose da sapere

Si parte a Est, dove Sandra, la titolare di Tàscaro, ha aperto l’unico vero bacaro veneziano nel cuore di Porta Venezia. Il bacaro è il tipico locale di Venezia in cui fermarsi a bere uno Spritz e mangiare cicchetti, piattini veloci di tipicità venete: sarde in saor, baccalà mantecato, fegato alla vicentina, risotto al radicchio. “Qui faccio mangiare e bere come un vero veneto!”. Rispettosa della tradizione, non è scesa a compromessi con Milano, “La cotoletta se uno la vuole va a mangiare altrove”. Anche il menù è scritto tutto in veneto e Sandra, che si occupa della sala, si diverte a sentire i clienti sforzarsi di pronunciare bene i piatti.