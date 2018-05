Uno stile da Principessa Disney: come vestirsi di eleganza principesca

Dalla gonna a ruota ai corpetti con sobrio décolleté fino ai gioielli semplici e raffinati, le Principesse sono maestre di stile elegante a cui ispirarsi per essere sempre al top. Ripassate tutti gli outfit da sogno su Sky Cinema Principesse, il canale dedicato alle principesse più belle della storia in onda da sabato 21 aprile a domenica 6 maggio

Non c’è red carpet che possa competere con il dress code del couturier più sciccoso che sia mai esistito: Walt Disney.

Si potrebbe addirittura parlare di Maison Disney, un marchio di garanzia di qualità sublime per quanto riguarda fogge da sogno, tessuti incantevoli, corpetti da diva…

Insomma: abiti da favola, dentro e fuor di metafora.

Non c’è stilista d’alta moda che non guardi al look delle principesse Disney per creare le proprie principessine di casa. Per vestire al meglio le donne della tal maison, infatti, gli outfit che hanno assiepato l’immaginario dell’Happy Ending numero uno calzano a pennello.

Si tratta certamente di retaggio infantile: chiunque di noi ha come archetipo dell’abito da debuttante quello di Cenerentola così come Christian Louboutin, disegnando il primo paio di scarpe a sei anni, si sarà di certo ispirato alla scarpetta di cristallo.

Chiunque voglia seguire come fil rouge in cui si dipana l’eleganza fiabesca quello intessuto da Sir Walt, non ha che da sfogliare il libro di moda più chic che ci sia, ossia quello dei frame dei vari titoli che arabescano l’epopea fiabesca dello schermo.

Da La bella addormentata a Biancaneve passando per Cenerentola, Rapunzel e Pocahontas, ogni capitolo della saga disneyana si erge a maestro di stile.

Per un ripasso dei cerimoniali più glamour che siano mai stato disegnati (dal ballo di Cenerentola a quello di Belle con la Bestia), non perdete gli appuntamenti dell’attesissimo canale Sky Cinema Principesse.

Un canale tematico che da sabato 21 aprile a domenica 6 maggio aprirà le danze sciccosissime delle prime donne del cinema d’animazione.

Ecco gli escamotage d’eleganza che le principesse Disney si tramandano di generazione in generazione.

Décolleté

Lo scollo da principessa è una delle cifre stilistiche della femminilità più raffinata. Come ben insegnano Belle, Biancaneve e Cenerentola, la scollatura non deve essere affatto esagerata: niente panoramiche che lascino poco all’immaginazione e bando alle discese vertiginose al di sotto delle scapole. La principessa Disney eccede solo in una cosa: in elegante sobrietà. Seguitela a ruota, mostrando del vostro petto quel che basta.



Gonna a ruota

Sempre seguendo a ruota gli insegnamenti delle Disney Princesses, la gonna a ruota è proprio uno dei vezzi che vi renderanno irresistibile. Per i look serali degni di una diva in odore di red carpet, la gonna ampia e lunga, ben architettata a ruota, sarà il tocco charmant che ammanetrà l’intero vostro outfit di nobile allure.

Corpetto stretto

A braccetto con la gonna di cui sopra va il corpetto stretto, uno dei trick che le principesse hanno insegnato alle loro eredi declinate nello showbiz, quelle dal sangue non blu ma semmai rosa shocking come Madonna e Lady Gaga. Il corpetto è uno di quei capi in grado di sottolineare la sinuosa silhouette femminile. Oltre a sottolinearla, il corpetto stretto riesce addirittura a rimodellarla ad arte, facendovi apparire giunoniche come Dita Von Teese anche se siete piatte come una tavola da surf o da stiro.

Balze, volant e ruches

Benché Belle, Ariel, Rapunzel & Co. non scadano mai nel troppo "fronzolume", di certo i loro abiti eleganti che caratterizzano l’ultimo stadio della loro metamorfosi principesca sono conditi di tutto ciò che più designa l’alta moda di matrice francese. La conditio sine qua non per mise degne di belle addormentate è il taglio movimentato della veste: balze, volant e ruches non dovranno mancare nel vostro guardaroba.

Guanti lunghi

Un dettaglio che si è perso negli anni ed è da molti considerato demodé è quello del guanto a lunghezza gomito. Non c’è errore peggiore che una donna in cerca di raffinatezza bonton potrebbe commettere. I guanti lunghi, appannaggio del dress code delle nostre bis e trisnonne, è la quintessenza dell’eleganza più ammaliante. Il loro esser d’antan, inoltre, vi farà apparire squisitamente vintage e originali.

Collana girocollo

Niente diademi, brillozzi e anellazzi cafoni: la principessa DOC segue sempre la regola del mai troppo che stroppia, anche in campo jewellery.

Fate come lei e scegliete sempre ornamenti luccicanti sì ma di taglio XS. Molto elegante e sensuale è una collana girocollo semplicissima come quella della Bella addormentata nel bosco. Se volete risultare originali ma non volgari, ispiratevi al monile di Pocahontas appeso alla collana azzurra: vi darà un tocco selvaggio molto spicy.

Non perdete l’appuntamento con l’eleganza di casa sul canale Sky Cinema Principesse, quello che da sabato 21 aprile a domenica 6 maggio vi farà rivivere le avventure da sogno con rispettive mise da sogno, tutte firmate Atelier Disney.