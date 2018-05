Dietro le quinte della Bella e la Bestia. La creazione della Bestia. Il video

È forse il primo dei tre film live action sulle principesse Disney fin'ora realizzati, quello che ha fatto emozionare di più rispetto alla versione animata originale. Chi non potrebbe commuoversi fino alle lacrime già solo ascoltando la canzone d'apertura? La scena corale è bellissima: il villaggio di Belle ricostruito alla perfezione, i personaggi caratterizzati e agghindati come gli originali animati e quelle piccole trovate per dare un tocco di modernità in più, rendono il tutto di grande impatto emotivo. E, naturalmente, questa è solo la prima di molte altre indimenticabili scene. Non poteva che essere questo il risultato di una produzione così importante e così attenta a non deludere le altissime aspettative del pubblico. Grande fonte di preoccupazione era l'obiettivo di realizzare una "Bestia" credibile. E così si è messa in campo tutta la tecnologia conosciuta per raggiungere questo obiettivo. Per il povero Dan Stevens, che ha dovuto fare tutte le riprese con una pesante tuta per la motion capture, non è certo stato un gioco da ragazzi. Non solo, l'attore ha dovuto recitare tutte le scene due volte: la prima volta per fissare i movimenti del corpo e garantire l'interazione con gli altri attori e con l'ambiente, la seconda esclusivamente per i movimenti facciali. Che impresa! Ma adesso possiamo dire che ne è valsa la pena. Buon divertimento!