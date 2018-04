Entra nelle fiabe con il festival dei Pirati e delle Principesse!

A Disneyland Paris la vera magia è come sempre a portata dei più piccoli che, durante questi 2 mesi dal 31 marzo al 31 maggio, vivono una storia da veri protagonisti: Principessa o Pirata? A loro la scelta grazie al Festival Pirati & Principesse. Non partire per Parigi impreparato, guarda tutti i film dedicati alle principesse su Sky Cinema Principesse da sabato 21 aprile a domenica 6 maggio.

UNO SPETTACOLO MAGNIFICO ED INTERATTIVO: DISNEY PIRATE OR PRINCESS: MAKE YOUR CHOICE!

Disney Pirate or Princess: Make your Choice! è una delle novità di questa stagione. Il regista Christophe Leclercq ha creato uno spettacolo interattivo con 85 ballerini, 9 Principesse Disney, Vaiana e i padroni di casa Minnie e Topolino. Diverse volte al giorno il carro delle Principesse Disney incontra quello dei Pirati capitanati da Capitan Uncino e gli ospiti sono invitati a scegliere uno dei due gruppi partecipando a una delle due coreografie, in stile Pirata o Principessa, in compagnia di tanti Personaggi Disney: una festa a ritmo di musica!

UNA PRIMAVERA DEDICATA AI PIRATI E ALLE PRINCIPESSE E IN PIU’ I FESTEGGIAMENTI DEL 25° ANNIVERSARIO DI DISNEYLAND PARIS CONTINUANO!

I Pirati e le Principesse sono solo alcuni dei protagonisti delle celebrazioni del 25° Anniversario di Disneyland Paris, che continuano fino al 9 settembre 2018. Ogni giorno, la Parata Disney Stars on Parade trasporta gli ospiti nel cuore dell’immaginario Disney, esplorando universi unici in compagnia di Peter Pan, dei Principi e delle Principesse e di tanti altri Personaggi Disney che percorrono allegramente Main Street U.S.A. a bordo di strabilianti carri.

C’ERA UNA VOLTA... LO SPETTACOLO DISNEY ILLUMINATIONS

Grazie allo spettacolo notturno Disney Illuminations, che ogni sera trasforma il Castello della Bella Addormentata in uno schermo fatato, le storie de La Sirenetta, Frozen e tanti altri film Disney prendono vita; in più gli ospiti possono assistere ad un’emozionante battaglia navale, con fragorosi colpi di cannone sparati dalla leggendaria Black Pearl di Jack Sparrow e strabilianti battaglie laser targate Star Wars.

IL FESTIVAL PIRATI E PRINCIPESSE CONTINUA ANCHE A TAVOLA!

Piccoli e grandi buongustai hanno la possibilità di pranzare e cenare accompagnati da balli sfarzosi alla “tavola regale” di Cenerentola, in un ambiente principesco, nell’Auberge de Cendrillon, o fare rotta verso Captain Jack’s - Restaurant des Pirates, pittoresca taverna per corsari e filibustieri in cerca di specialità esotiche, nello scenario di una spiaggia dei Caraibi.