Le Principesse Disney da colorare! Tutti i disegni!

Sky Cinema Hits (canale 304) diventa Sky Cinema Principesse. Qui potrai scaricare il pdf con i disegni da colorare di Biancaneve, Cenerentola, Anna, Elsa, Rapunzel e tutte le altre principesse Disney. Non perdere i capolavori d' animazione dedicati al loro mondo su Sky Cinema Principesse da sabato 21 aprile a domenica 6 maggio!

Comunicazione straordinaria per tutte le bambine che vogliono diventare principesse! Qui sotto, sul sito di Sky Cinema, trovate il pdf con i disegni di tutte le vostre beniamine Disney. Pennarelli e pastelli in postazione, pronti, via! Date colore a Belle, Aurora, Rapunzel, Elsa e a tutte le altre e catapultatevi nel loro magico mondo!

E non finisce qui! Non siete curiose di scoprire se avete fatto un buon lavoro? Se avete usato tutti i colori giusti? E allora preparatevi a confrontare i vostri disegni con le vere principesse su Sky Cinema Principesse da sabato 21 aprile a domenica 6 maggio, un canale interamente dedicato a tutte le principesse e le beniamine del mondo Disney. Oltre venti memorabili film e la possibilità di guardare l'intera programmazione un'ora dopo sul canale 305.

Una programmazione imperdibile per rivivere 80 anni di emozioni del magico mondo Disney. Da non perdere il capolavoro da cui tutto ebbe inizio, BIANCANEVE E I SETTE NANI, il primo film d'animazione firmato Dinney nel 1937, basato sull'omonima fiaba dei fratelli Grimm, insieme al documentario DIETRO LA MAGIA: BIANCANEVE E I SETTE NANI.

In programmazione non possono mancare CENERENTOLA, LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO, LA SIRENETTA e LA BELLA E LA BESTIA. Tra gli altri titoli anche ALADDIN, MULAN, LA PRINCIPESSA E IL RANOCCHIO, e il Disney Pixar RIBELLE - THE BRAVE, oltre ai sequel dei più importanti capolavori Disney.

Oltre ai Classici di animazione in programmazione sul canale anche i titoli più recenti, come OCEANIA. E tra i live action anche LA BELLA E LA BESTIA, candidato a due premi Oscar, con Emma Watson che ha reinventato la favola classica diventato campione al box-office italiano e internazionale.

