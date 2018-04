Principesse del mondo Disney: tutte le acconciature

Stanche della vostra chioma ribelle? Si può essere sempre in ordine senza perdere troppo tempo con pettini e forcine. Basta copiare dalle migliori in fatto di hair styling: le principesse Disney. Anche molte donne dello spettacolo hanno preso ispirazione da loro! Non perdere altro tempo, per avere una chioma da principessa leggi i consigli qui sotto e segui Sky Cinema Principesse da sabato 21 aprile a domenica 6 maggio.

Da sabato 21 aprile a domenica 6 maggio parte Sky Cinema Principesse. Vedi o rivedi tutti i film dedicati al magico mondo delle principesse disney e impara ad acconciarti come loro, delle vere icone di stile! Di seguito trovate già qualche consiglio al riguardo. ELSA – TRECCIA LATERALE Radici voluminose e scalate che si concludono in una treccia da portare di lato. È un’acconciatura sempre perfetta, adatta sia in ufficio di giorno che a un cocktail con le amiche o a una festa di sera. E soprattutto facile e veloce da realizzare. Probabilmente è anche merito della reginetta dei ghiacci se le trecce sono tornate così tanto di moda negli ultimi anni!

BIANCANEVE – FAUX BOB

L’acconciatura di Biancaneve sembra essere in tutto e per tutto un faux bob, ovvero un “finto bob”. Il bob è una sorta di caschetto corto. Ma non tutte hanno il coraggio di darci un taglio netto e così si può ottenere lo stesso effetto grazie a questa tecnica. Ecco i passaggi per creare un faux bob:

create una treccia morbida alla base della nuca

fermatela con un elastico

arrotondatela tra le vostre dita e portatela verso l’interno, come nella foto.

Fermatela con alcune forcine

JASMINE – BUBBLE PONYTAIL

Acconciatura perfetta e originale se si hanno capelli molto lunghi e abbastanza lisci. Contribuisce a far sembrare la coda molto più lunga e voluminosa. Ed è semplicissimo! Basta dividere i capelli in sezioni a partire dall'alto e fissarli man mano con gli elastici.

CENERENTOLA – FRENCH TWIST

Quella di Cenerentola è forse l’acconciatura più ricercata tra quelle delle principesse Disney. Al Gran Ballo infatti la bella principessa si presenta con un perfetto French Twist, una sorta di chignon a conchiglia posizionato sulla nuca molto voluminoso.

BELLE – HALF UP BUN

Acconciatura semplice ma di grande eleganza. Basta dividere la chioma in due parti. Fissare la parte superiore in una crocchia e lasciare il resto dei capelli lisci e fluenti. Ottimo l’effetto raggiunto con una piega con boccoli vaporosi.

RAPUNZEL – TRECCIA FLOREALE

Acconciatura perfetta per una cerimonia. Non c’è infatti nulla di più fiabesco e romantico di una treccia voluminosa e morbida decorata con tanti fiori e boccioli profumati!