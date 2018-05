Sky Cinema Principesse: tutti i segreti di Pocahontas

Siamo nella metà degli anni Novanta quando Disney porta sul grande schermo una principessa tutta nuova: si tratta di Pocahontas, la ragazza indiana protagonista dell’omonima fiaba, considerata il 33esimo Classico Disney.



Esiste davvero?

La protagonista del film di animazione del 1995 propone una principessa del tutto rinnovata e a lei vanno riconosciuti diversi primati. Sapevate, ad esempio, che il personaggio si ispira ad una indigena powhatan della Virginia che nel 1607 salvò la vita al colono John Smith? Sì, proprio come quello del cartone animato. Questo da di Pocahontas il primo film di animazione targato Disney ispirato ad una storia vera.







La prima volta

Il film Pocahontas porta in scena per la prima volta una principessa tatuata e dovranno passare diversi anni prima di vedere un altro tattoo targato Disney, come vedremo sulla pelle di Kida di Atlantis. Inoltre la giovane è la prima principessa Disney ad essere nata in America, seguita qualche anno più tardi da Tiana de La Principessa e il Ranocchio.







Musiche da Oscar

Per realizzare il film ci sono voluti ben cinque anni di lavoro e le riprese e la fase di produzione si sono svolte in contemporanea con la realizzazione del Re Leone: in molti pensavano che Pocahontas sarebbe stato un successo da Oscar, tuttavia i difficili temi affrontati l’hanno fatta incassare parecchio al botteghino con 346 milioni complessivi, ma dell’Oscar di categoria neppure l’ombra. Pocahontas, però, due premi se li è aggiudicati: per la Miglior colonna sonora e per la Migliore canzone per I colori del vento a Alan Menken e Stephen Schwartz. Il brano ha conquistato la vetta della Billboard Top 200 di quell’anno.







Pro e contro

Per realizzare il film di animazione, regista e sceneggiatori si sono avvalsi dell’aiuto di alcuni indigeni indiani, destando il fastidio dei rappresentanti di alcune tribù. Tuttavia, Russell Means, attivista e attore statunitense di etnia sioux che ha preso parte al film, ha definito Pocahontas come “la rappresentazione di indiani americani migliore che Hollywood abbia mai fatto.”



