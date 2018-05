Sky Cinema Principesse: tutti i segreti de La Bella e la Bestia

Belle e la sua storia d’amore da favola con la spaventosa Bestia saranno fra i protagonisti della programmazione di Sky Cinema Principesse HD, il canale tematico che dal 21 aprile al 6 maggio porterà nella programmazione del canale 304 di Sky i più celebri film Disney con le principesse per protagoniste.



Cosa sappiamo di Belle?

La fanciulla della storia è stata per molto tempo una delle protagoniste più adulte di tutti i film Disney sulle principesse: nella fiaba ha l’età di 20 anni. Solo Elsa di Frozen, dall’alto dei suoi 21 anni, ha tolto questo primato a Belle diverso tempo più tardi. Tuttavia, pur diventando una principessa alla fine della fiaba, gli sceneggiatori hanno voluto mostrarla sullo schermo come una ragazza semplice: avete presente quel ciuffo spettinato di capelli che le cade spesso sulla fronte? È stata una scelta oculata, proprio per fare apparire la protagonista vicina alle ragazze comuni.







Un ballo da fiaba

Fra le scene più toccanti de La Bella e la Bestia c’è quella del romantico ballo fra i due protagonisti. Ma, a ben guardare, i passi di danza hanno qualcosa di familiare… A causa di un ritardo nella realizzazione del film originale, è stato deciso di riproporre lo stesso ballo eseguito qualche tempo prima da Aurora e dal suo principe in La bella addormentata nel bosco. Nel remake, invece, Emma Watson e Dan Stevens si sono preparati per tre mesi e, una volta cominciate le riprese, hanno dovuto eseguire la coreografie diverse volte, anche con la Bestia in equilibrio su dei trampoli. La Watson ha accettato il ruolo, rifiutando quello della protagonista nella commedia premio Oscar La La Land: qualche tempo prima aveva già rifiutato la parte nel remake di Cenerentola.







L’identikit della Bestia

Se di Belle sappiamo diverse cose, la Bestia resta ancora avvolta nel mistero. Ad esempio, nel film (né nell’orinale di inizio anni Novanta, né nel recente remake) si è mai nominato il suo vero nome: è l’omonimo musical portato in scena a Broadway che rivela che la Bestia, in realtà, si chiama Adam. Tuttavia, anche nel suo aspetto c’è qualcosa di poco conosciuto: sapreste dire di che animale si tratta? Gli autori hanno pensato di mettere insieme gli elementi caratteristici di diversi animali per comporre il viso bestiale del protagonista della fiaba Disney, prendendo una caratteristica tipica dei lupi, le zanne come quelle dei cinghiali e così via. La criniera? È proprio come quella dei leoni.









