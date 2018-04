Sky Cinema Principesse HD: alla scoperta delle protagoniste

Da sabato 21 aprile a domenica 6 maggio l’atmosfera è da favola, Sky Cinema Hits (canale 304) infatti cambia volto e diventa Sky Cinema Principesse, con oltre 20 imperdibili titoli targati Disney e la possibilità di vedere la programmazione un’ora dopo al canale 305. Inoltre, per avere a disposizione sul decoder i grandi classici Disney è attiva la funzione del My Sky “registra serie”.

Per la prima volta tutte le Principesse e le altre beniamine del mondo Disney sono su un unico canale. Un’occasione unica per rivivere 80 anni di emozioni con memorabili animazioni: il capolavoro da cui tutto ebbe inizio BIANCANEVE E I SETTE NANI, il primo film d'animazione firmato Disney nel 1937, basato sull'omonima fiaba dei fratelli Grimm; tra musica, amore e avventura la fiaba CENERENTOLA; LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO; il primo film d’animazione della storia ad essere stato candidato all’Oscar® nella categoria Miglior film LA BELLA E LA BESTIA; il film vincitore di 2 premi Oscar® per Miglior canzone originale e colonna sonora LA SIRENETTA.

E ancora POCAHONTAS, ALADDIN, MULAN, LA PRINCIPESSA E IL RANOCCHIO, RAPUNZEL: L’INTRECCIO DELLA TORRE, il Disney Pixar RIBELLE – THE BRAVE, e i 10 sequel dei più importanti capolavori Disney. Non mancano i più recenti successi come OCEANIA, il film campione d'incassi 2016, entusiasmante avventura d’animazione candidata a 2 premi Oscar®, in cui una vivace adolescente di nome Vaiana, discendente da una stirpe di navigatori, s’imbarca in una coraggiosa missione per salvare il suo popolo; e il meraviglioso FROZEN – IL REGNO DI GHIACCIO.

Sono da non perdere inoltre i seguenti live action: MALEFICENT, l’originale rilettura del classico Disney La Bella Addormentata Nel Bosco con Angelina Jolie nei panni della strega Malefica ed Elle Fanning in quelli di Aurora; CENERENTOLA (2015), l'immortale classico Disney riletto da Kenneth Branagh con Lily James, Cate Blanchett e Richard Madden; e LA BELLA E LA BESTIA (2017) con Emma Watson, l'intramontabile favola che ha ottenuto due candidature agli Oscar® 2018 e ha reinventato la favola classica diventando campione d’incassi al box-office italiano e internazionale. La programmazione sarà inoltre arricchita da contenuti speciali ed extra.

ALLA SCOPERTA DELLE PRINCIPESSE

BIANCANEVE rimasta orfana dei genitori, la principessa viene cresciuta dalla seconda moglie del padre che, invidiosa di lei, la fa lavorare come sguattera nel castello. Biancaneve però ha un buon cuore e mantiene sempre un atteggiamento positivo e speranzoso. È tanto disponibile e pronta ad aiutare i suoi amici quanto è bella. In onda il primo classico Disney del 1937, BIANCANEVE E I SETTE NANI. Oltre al film d’animazione, è da non perdere il documentario DIETRO LA MAGIA: BIANCANEVE E I SETTE NANI.

CENERENTOLA è una dolce fanciulla. Sebbene la matrigna la costringa a lavorare come serva in casa propria, e le sue sorellastre non perdano occasione di umiliarla, Cenerentola non si lascia abbattere e continua a inseguire i suoi sogni con tenacia, aiutata dai suoi fedeli amici. In onda CENERENTOLA, CENERENTOLA II – QUANDO I SOGNI DIVENTANO REALTÀ e CENERENTOLA - IL GIOCO DEL DESTINO.

Cresciuta dalle fate, lontana dal palazzo per proteggerla da Malefica, AURORA è una ragazza semplice e solare, ma non capisce perché non possa incontrare altre persone; ama trascorrere le giornate nel bosco assieme ai suoi amici animali e il suo desiderio più grande è incontrare il vero amore. In onda LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO.

ARIEL è la figlia più piccola del Re Tritone, è una sirenetta indipendente, impulsiva e avventurosa. La vita in fondo al mare le sta stretta e vorrebbe tanto far parte del mondo degli umani. Questa sua curiosità per il mondo terrestre è causa di continui scontri con il padre, ma la principessa, sostenuta dai suoi amici, farà di tutto per realizzare i suoi sogni. In onda LA SIRENETTA (in contemporamea con Sky 3D), LA SIRENETTA 2: RITORNO AGLI ABISSI, LA SIRENETTA – QUANDO TUTTO EBBE INIZIO.

BELLE è una ragazza intelligente e sognatrice. È una ragazza dolce e disponibile, che riesce a guardare oltre le apparenze e a far emergere il lato umano della Bestia. In onda LA BELLA E LA BESTIA, LA BELLA E LA BESTIA: UN MAGICO NATALE, IL MONDO INCANTATO DI BELLE.

JASMINE desidera conoscere il vero amore e vedere cosa c’è al di là del suo palazzo. Annoiata dalla vita agiata e dai ricchi corteggiatori, e animata da un carattere forte e indipendente, decide di allontanarsi verso la piazza del Mercato, dove incontrerà Aladdin. In onda ALADDIN, IL RITORNO DI JAFAR, ALADDIN ED IL RE DEI LADRI.

POCAHONTAS è una giovane donna solare, coraggiosa e dallo spirito libero. Vive un rapporto speciale con la natura che la circonda ed è alla costante ricerca della sua strada. Grazie alla sua intelligenza e alla sua determinazione riuscirà a fare breccia nel cuore del Capitano John Smith. In onda POCAHONTAS e POCAHONTAS II: VIAGGIO NEL NUOVO MONDO.

MULAN è coraggiosa e irrefrenabile, pronta a tutto pur di salvare l’anziano padre chiamato in battaglia. Solo seguendo la sua strada potrà consentire alla sua intelligenza e alla sua forza di rendere onore a lei stessa e alla sua famiglia, dimostrando che il fiore che sboccia per ultimo è sempre il più bello. In onda MULAN e MULAN II.

TIANA lavora sodo per aprire un ristorante a New Orleans insiema alla madre. Intanto arriva in Louisiana il principe Naveen che tutte le ragazze della città vorrebbero conquistare, ma lui si lascia presto abbindolare dal malvagio Facilier, dedito alle arti oscure, e finisce trasformato in un ranocchio. Scambiando la bella Tiana per una principessa, nel corso di una festa da ballo, implora da lei il bacio che dovrebbe farlo tornare umano. Accade però l’imprevisto ed è Tiana a trasformarsi in ranocchia! In onda LA PRINCIPESSA E IL RANOCCHIO.

RAPUNZEL è una ragazza dai capelli lunghi oltre 20 metri dotati di poteri magici, ereditati dal fiore grazie al quale la regina sua madre era guarita mentre era in gravidanza. Quello che il re, suo padre, non poteva immaginare procurando quel fiore è che fino a quel momento era stata usato da una donna malvagia per mantenersi giovane. Proprio per questo la donna rapisce Rapunzel e la chiude in una torre nascosta nel bosco per usufruire a suo piacimento del potere ringiovanente dei capelli. Ma il giorno del suo diciottesimo compleanno Rapunzel fugge dalla torre e, insieme a uno spavaldo ladro, va alla scoperta del mondo. Tratto dalla fiaba dei fratelli Grimm, è in onda RAPUNZEL: L’INTRECCIO DELLA TORRE oltre al cortometraggio RAPUNZEL - LE INCREDIBILI NOZZE.

La principessa MERIDA è coraggiosa, audace preferisce cavalcare e tirare con l'arco piuttosto che seguire le regole di corte o scegliere un pretendente come desiderato dalla madre. Insofferente alla tradizione, decide di fuggire nei boschi dove incontra una vecchia strega che le offre un rimedio magico ai suoi problemi. Ma invece che acquietare i contrasti con la madre, il rimedio trasforma la regina in un orso, l'animale più odiato dal battagliero padre, quello che anni prima gli staccò una gamba. Vincitore dell’Oscar® 2013 come Miglior film d’animazione, è in onda RIBELLE – THE BRAVE.

ANNA è la figlia minore della famiglia reale di Arendelle, è temeraria e graziosa, e a volte agisce impulsivamente. Il suo sogno più grande è quello di riallacciare il rapporto con sua sorella ELSA, che vive isolata per paura di svelare il suo segreto: un talento affascinante, ma anche estremamente pericoloso che gli permette fin dalla nascita di trasformare ciò che tocca in ghiaccio. Oltre all’animazione di successo FROZEN - IL REGNO DI GHIACCIO, vanno in onda anche i cortometraggi FROZEN FEVER e FROZEN - LE AVVENTURE DI OLAF.

VAIANA è una vivace adolescente, che s’imbarca in una coraggiosa missione per salvare il suo popolo. Durante il suo viaggio s’imbatterà nel semidio in disgrazia Maui che la guiderà nella sua ricerca per diventare una grande esploratrice. Insieme, i due attraverseranno l’oceano in un viaggio pieno d’azione, che li porterà ad affrontare enormi creature feroci e ostacoli impossibili e, lungo il percorso, Vaiana porterà a compimento l’antica ricerca dei suoi antenati e troverà l’unica cosa che ha sempre desiderato: la propria identità. Ispirato, in parte, ai racconti della tradizione orale dei popoli e delle culture delle isole del Pacifico, OCEANIA campione d'incassi 2016 è in onda su Sky Cinema Principesse.