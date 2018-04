Principesse del Mondo Disney: Chi lo ha detto? IL QUIZ

Jasmine con l’aiuto di Aladino e del Genio ci porterà a spasso per le notti stellate di Agrabah, mentre la sirenetta Ariel ci farà nuotare in fondo al mar con Flounder e Sebastian. Mulan catapulterà il pubblico in una sconosciuta terra ricca di antiche tradizioni, mentre Pocahontas guiderà gli amanti delle fiabe attraverso la natura incontaminata e i riti del suo villaggio. E ancora, ci saranno Elsa di Frozen - Il Regno di Ghiaccio con la sua lunghissima coda bionda, mentre faranno capolino sullo schermo i pazzerelli ricci rossi di Ribelle – The Brave. Non mancheranno, poi, le principesse per antonomasia, da Biancaneve a Cenerentola, passando per la bella addormentata Aurora.



Sono le beniamine dei film Disney che da sabato 21 aprile a domenica 6 maggio caratterizzeranno l’intera programmazione di Sky Cinema Hits (canale 304), che per l’occasione diventa Sky Cinema Principesse HD proponendo 20 imperdibili titoli di animazione targati Disney, compresi i remake in live-action La Bella e la Bestia, Cenerentola e Maleficent.



Il QUIZ

Ma quanto conosci le principesse Disney? Per arrivare preparato allo speciale di Sky Cinema puoi testare la tua preparazione RISPONDENDO AL NOSTRO QUIZ, dove ti sarà chiesto di capire quale fra le beniamine dei film di animazione in programmazione ha pronunciato quella specifica battuta. O chi fra di loro ha intonato quel ritornello.



Niente paura: se il risultato del quiz non sarà abbastanza soddisfacente, potrai ripassare tutto ciò che c’è da sapere sulle fanciulle delle fiabe animate seguendo lo SPECIALE Sky Cinema Principesse HD, fra news, video, gallerie fotografiche e contenuti speciali. Intanto ecco qualche curiosità che potrà esserti di aiuto per conoscere meglio il mondo Disney.



Il principe senza nome

La prima a sbarcare il lunario è stata Biancaneve: Biancaneve e i sette nani è il primo film d'animazione firmato Disney, risale al 1937 e prende spunto dall'omonima fiaba dei fratelli Grimm. Poi l’hanno seguita Cenerentola insieme alle sorellastre e alla matrigna cattiva, e Aurora, la protagonista de La bella addormentata nel bosco che, per spezzare un malefico incantesimo, si affida all’aiuto di tre improbabili fate. Sapevate che al principe dei primi due film, al momento della sceneggiatura, non è stato assegnato alcun nome?







Le impossibili Ariel e Pocahontas

Rispondendo al nostro quiz, dovrete indovinare anche una frase pronunciata da Pocahontas. Ma gli sceneggiatori del film, per trovare i dialoghi giusti, ci hanno messo parecchio tempo: Susannah Grant, Carl Binder e Philip LaZebnik, che si sono occupati della stesura del copione, hanno riscritto alcune scene persino trentacinque volte. E anche il lavoro di produzione è stato complicato: ci sono voluti quasi cinque anni per completarlo. Impegnativa anche la realizzazione de La Sirenetta, film vincitore di due premi Oscar: c’è voluto un team di una decina di esperti di effetti speciali e un anno di tentativi per riprodurre la sola scena della tempesta.







Elsa e Aurora si distinguono

Le protagoniste femminili di Frozen – Il Regno di Ghiaccio sono addirittura due, Elsa ed Anna. E la bionda Elsa si distingue dal resto delle principesse Disney a partire dall’età: è l’unica del team principesco delle fiabe ad avere 21 anni, le sue compagne sono tutte più giovani. Pensate che è l’unica fiaba Disney in cui una delle due protagoniste diventa persino regina... L’Aurora de La bella addormentata nel bosco si distingue, invece, perché durante la storia dorme molto più di quanto parli, con appena 18 battute all’interno dei dialoghi del film.







Da sabato 21 aprile a domenica 6 maggio si accende Sky Cinema Principesse HD (canale 304). La programmazione sarà disponibile un’ora dopo al canale 305.