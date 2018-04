Aladdin: scelto il cast per il remake

Dopo il successo al box office de La Bella e la Bestia in live-action, che ha conquistato oltre un miliardo e 200 milioni di dollari nel mondo, Disney ci riprova, portando in scena il remake della celebre fiaba dal sapore orientale uscita nel 1992. Intanto da sabato 21 aprile a domenica 6 maggio il canale 304 di Sky si trasforma in Sky Cinema Principesse HD, con oltre 20 imperdibili titoli targati Disney, per ritrovare Jasmine e le altre beniamine di casa Disney.



Aladdin, il remake musicale

Il film dovrebbe uscire a maggio 2019, intanto – mentre è stata annunciata la fine delle riprese - non si hanno molte informazioni sulla pellicola. Quel che si sa, però, è che si tratterà di una commedia musicale, come ha fatto intendere Guy Ritchie, alla regia, durante un’intervista con Nerdist: “Sarebbe difficile non rendere Aladdin un musical”. Dunque non è certo una sorpresa scoprire che il grande compositore Alan Menken, che aveva già lavorato ai brani del film originale vincendo l’Oscar per la migliore colonna sonora e per la canzone “Il mondo è mio”, conferma il suo coinvolgimento: ci saranno le hit rese famose dal film e due nuovi brani creati ad hoc dallo stesso Menken con i colleghi Benj Pasek e Justin Paul (già più volte premiato dalla giuria degli Academy Awards, per La La Land e altri successi).







Il Genio Will Smith

Chi ci sarà nel cast? Il primo nome confermato, circolato già nei mesi scorsi, è stato quello di Will Smith. L’attore interpreta la parte dello sgangherato Genio della lampada che accompagnerà Aladino nelle sue più strambe avventure, a bordo del tappeto volante. Un ruolo importante quello di Smith, che si ritrova a raccogliere l’eredità di un mito del cinema come Robin Williams, che nella fiaba degli anni Novanta aveva prestato la voce al personaggio magico. La Disney pare affascinata da Smith: l’attore era stato preso in considerazione pure per interpretare il ruolo principale nel remake di Dumbo, anche quello in cantiere fra i remake delle fiabe di animazione.







La principessa Scott

Chi ha la stoffa per interpretare la figlia del sultano? La Principessa Jasmine, corteggiata dal cattivo Jafar ma innamorata del brillante Aladino, ha il volto di Naomi Scott. Conosciuta dal grande pubblico soprattutto per avere vestito i panni di Kimberly Hart (Pink Ranger) nel film Power Rangers, la Scott dice che il suo personaggio sarà molto diverso dalla Jasmine del film di animazione: “Ci sono molti cambiamenti fantastici sul personaggio in questo adattamento. È fondamentale rappresentarla nel modo giusto. Essere una personaggio femminile significa essere una persona vera, e indovinate un po’? Può essere forte e divertirsi, così come sbagliare o lasciarsi trasportare dalle emozioni”. Al suo fianco non ci sarà più la tigre Raja, ma l’ancella Dalia, interpretata da Nasim Pedrad. I fan, però, non sono del tutto soddisfatti e pensano che la Scott non sia la scelta ideale per rappresentare fedelmente la principessa della fiaba, proponendo in alternativa Jade Thirlwal, dalle origini egiziane e yemenite.





So they couldn't find an arab actress to play princess Jasmine? @Disney bruuh.. — Oumi🍉 (@oumi_ab) 17 luglio 2017



Un volto nuovo per Aladino

Ad interpretare il protagonista maschile della fiaba è un nome poco noto all’interno dello show-business: si tratta di Mena Massoud, attore di origini egiziane comparso per lo più in qualche programma tv d’Oltreoceano. Per il ruolo era stato preso in considerazione anche Riz Ahmed, già visto, seppur in un ruolo minore, nel cast di Rogue One: A Star Wars Story, e che vedremo il prossimo ottobre in Venom, il film Marvel con protagonista Tom Hardy, nei panni del dott. Carlton Drake.