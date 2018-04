Le GIF più divertenti delle Principesse Disney

C'era una volta Cenerentola, reclusa in casa dalle sorellastre e dalla matrigna, trova la felicità al gran ballo a palazzo dove il suo principe, innamoratosi al primo sguardo, la stringe in una danza romantica. C'era una volta Elsa, prima principessa e poi regina del Fiordo di Arendelle, fanciulla delicata ma con un potere enorme: trasformare qualsiasi cosa in ghiaccio. E poi c'era la sua sorellina Anna, treccine rosso fuoco ed entusiasmo a mille. C'era una volta Rapunzel, dai lunghissimi capelli biondi, relegata in cima a una torre altissima. E poi Aurora, la Bella Addormentata nel bosco. Poi c'era Belle, libro sempre tra le mani; Jasmine, ad alta quota su un tappeto volante; Biancaneve, nascosta in una casetta con sette nanetti. E poi ancora Ariel, Pochaontas, Tiana, Moana, Merida. Sono tutte le principesse Disney. Che c'erano una volta e che ci sono sempre, come cristallizzate in un magico ed eterno universo che ci permette di ascoltare la loro storia all’infinito. Senza mai stancarci. Queste divertenti GIF bloccano per sempre gli attimi indimenticabili delle nostre amate principesse. Rivivi tutte le storie che le vedono protagoniste da sabato 21 aprile e domenica 6 maggio con Sky Cinema Principesse, il canale dedicato esclusivamente ai film sulle principesse Disney.

