I mostri esistono: Al via Sky Cinema Alien

In occasione della prima visione ALIEN: COVENANT (lunedì 14 maggio su Sky Cinema Uno), da sabato 12 a domenica 20 maggio Sky Cinema Hits si trasforma in Sky Cinema Alien (canale 304) , un intero canale dedicato alla celebre saga di fantascienza con la quadrilogia del franchise Alien - ALIEN, ALIENS - SCONTRO FINALE, ALIEN³, ALIEN - LA CLONAZIONE -, i due spin-off crossover - ALIEN VS PREDATOR e ALIEN VS PREDATOR 2 – e i due prequel – PROMETHEUS e ALIEN: COVENANT.

Nel lontano 1979 un letale alieno xenomorfo che si insinuava nei corpi umani dava il via ad Alien, una delle migliori saghe fantascientifiche del cinema che, dopo una serie di sequel e crossover, è arrivata fino ai giorni nostri con due prequel. Alla regia del primo geniale ALIEN (disponibile anche in versione Director’s Cut) c’era il grande Ridley Scott, la protagonista della tenebrosa avventura ambientata sull’astronave Nostromo era una memorabile Sigourney Weaver nei panni del tenente Ellen Ripley, mentre i due geni degli effetti speciali, Hans Ruedi Giger e Carlo Rambaldi, davano vita al temibile alieno ottenendo l’Oscar® nel 1980. Al capolavoro di Scott erano seguiti gli altri tre film diretti da registi d’eccezione che compongono la quadrilogia del franchise Alien: ALIENS - SCONTRO FINALE di James Cameron nel 1986, premiato con l’Oscar® per montaggio sonoro ed effetti speciali, in cui la sopravvissuta Ellen Ripley deve tornare sul pianeta della precedente tragedia; ALIEN³ di David Fincher nel 1992, dove una rasata Sigourney Weaver - Ellen Ripley approda su un pianeta penitenziario lontano dalla Terra e deve nuovamente avere a che fare con un visitatore inaspettato; e ALIEN - LA CLONAZIONE di Jean-Pierre Jeunet nel 1997, ambientato 200 anni dopo Alien³ in cui i medici della stazione spaziale Auriga clonano Ellen Ripley per recuperare dal suo torace l'embrione di xenomorfo, nel cast oltre alla Weaver anche Winona Ryder.

La saga Alien approda poi ai due spin-off crossover: ALIEN VS PREDATOR di Paul W. S. Anderson nel 2004, la spettacolare avventura con Raoul Bova in cui un gruppo di scienziati nell'Antartide è coinvolto nella lotta tra Alien e Predator sopravvissuti nei secoli; e ALIEN VS PREDATOR 2 dei fratelli Strause nel 2007, in cui lo scontro tra le mostruose creature avviene in Colorado.

Ridley Scott torna poi alla regia dei due prequel di Alien: PROMETHEUS nel 2012, un viaggio su un pianeta lontano alla ricerca del segreto sull'origine dell'umanità ambientato circa trent’anni prima di Alien con Michael Fassbender, Noomi Rapace e Charlize Theron; e la prima visione in onda lunedì 14 maggio (in multistart con Sky Cinema Uno) ALIEN: COVENANT, il film ambientato quindici anni dopo Prometheus che nel cast vede Michael Fassbender, Katherine Waterston e Billy Crudup e in cui, a causa di un’avaria, l'equipaggio dell’astronave Covenant, che trasporta migliaia di embrioni, è costretto a rifugiarsi su un pianeta sconosciuto che nasconde pericolose insidie...