ZeroZeroZero, la recensione dell'episodio 7

NUOVA LATITANZA PER DON MINU MENTRE VENGONO SEQUESTRATI SUA NUORA E IL NIPOTE



Siamo in Calabria e Don Damiano La Piana (Adriano Chiaramida), il temuto boss della ‘ndrangheta appena sfuggito a un attentato, si prepara a una nuova latitanza. Don Minu è preoccupato per suo nipote Stefano (Giuseppe De Domenico) che credeva un traditore e invece lo ha salvato e chiede ai suoi fedelissimi di trovarlo. Stefano è in auto con il clan nemico, non sa ancora che loro sanno che li ha traditi, che all’ultimo momento ha scelto di proteggere il patriarca mettendo a rischio la sua vita e quella della sua famiglia. Si fermano in un casolare, lui insiste che non sa dove il nonno possa avere trovato protezione. All’improvviso viene colpito alle spalle, crolla a terra, i Curtiga gli dicono che non sono stupidi, che sanno che li sta tradendo: per salvarsi la vita deve rivelare che il carico di cocaina sta arrivando. Ma non li convince, viene stordito e chiuso nel recinto dei maiali che cominciano ad annusarlo.

Intanto sua moglie e suo figlio Mico fuggono, sanno di essere in pericolo. Vanno dalla “signora” che fa arrivare il messaggio sotto forma di un santino a Don Minu, il quale è categorico. Ordina a uno dei suoi “Dì a Bellantone che si occupi di Lucia (Nika Perrone)”. I due vengono prelevati e portati in un casolare abbandonat,o ma è una trappola: ad attenderli c’è Italo…i Bellantone hanno tradito il boss. Lei è sgomenta e le viene detto che se Stefano farà quello che gli dicono non accadrà nulla. I giovani Bellantone hanno agito così all’insaputa del padre, fedele all vecchio boss. Ma qui vogliono eliminarlo: se non si sradica il vecchio il rischio è di scomparire. Mettono marito e moglie in contatto telefonico e lei viene picchiata mentre lui ascolta: per salvare Lucia, Stefano confessa che sa dove trovare il carico. A portare il cibo a Lucia e Mico ci pensa Bellantone padre il quale dice che non sapeva del tradimento dei figli, ma sono il suo sangue e non può abbandonarli. Per tutta risposta Lucia lo minaccia che Don Minu li scannerà uno a uno.



STEFANO SOTTO LA MINACCIA DI ITALO GIUNGE A CASABLANCA



Stefano e Italo volano a Casablanca per fermare il carico. Hanno due persone che li attendono e devono raggiungere Amina (Nabiha Akkari), la figlia di Yasser, il mediatore dei Lynwood a casablanca. Sono sulle tracce dei due americani Emma e Chris Lynwood (Andrea Riseborough e Dane DeHaan). Amina viene praticamente sequestrata e durante il viaggio Stefano si fa dare la parola d’onore che se tutto va come deve andare Lucia e Mico saranno liberati. A destinazione trovano Chris.



REGOLAMENTO DI CONTI A CASABLANCA: DOPO L'AMORE CHRIS FA UNA BRUTTA FINE



Cambio di situazione. C’è il carico e tutto si sta preparando per portare la merce a Gioia Tauro. Yasser accompagna Emma e Chris in una abitazione e si parla della bustarella per il direttore della dogana e della tetrabenazina che serve a Chris per controllare i suoi tremori. Dopo tante fatiche e disavventure i fratelli Lynwood finalmente sorridono. Più tardi per lui sopraggiunge una crisi ma con l’aiuto della sorella viene superata. Parlano del futuro, del fatto che secondo il pensiero del padre i soldi risolvono tutto quando suona il campanello e alla porta c’è Amina.

Chris si offre di accompagnarla, lei gli mostra la Medina e gli racconta del suo periodo londinese e che è dovuta tornare per assecondare il padre. Qualche altra confidenza e giungono alla dogana: Chris non viene ammesso all’incontro ma segue la scena dall’esterno, da una finestra aperta. La sera i fratelli Lynwood vanno a cena e poi raggiungo Amina a una festa…si piacciono Amina e Chris mentre Emma balla da sola. La passione ha il sopravvento, la notte si fa sensuale ed erotica ma al risveglio Chris ha uno scatto d’ira per la sua malattia. Ha bisogno di stare solo e cammina nella notte marocchina, sullo sfondo il porto con la sua storia e le sue storie.

Torna a casa ed Emma vuole essere lei a portare a termine il progetto viste le condizioni di salute del fratello. C’è tempo per qualche lacrima prima che il carico parta. Chris resta a casa…e qui le storie si ricongiungono. Stefano e Italo ordinano a Chris di portarli dove è il carico. Tutti in auto si dirigono verso il porto e intanto il camion giunge sulla banchina. Il container è a bordo, pochi minuti e la nave salpa. Emma e Yasser lasciano il porto e gli altri, dopo avere aggredito una guardia, entrano nel capannone, ma è vuoto: Stefano colpisce Chris il quale sussurra che la nave è partita e la rabbia si scatena…devono intervenire gli altri per bloccarlo, lo sta uccidendo, o forse lo ha ucciso. Italo è categorico: se Stefano vuole salvare la moglie e il figlio deve trovare nonno Minu e ammazzarlo.