Il divo francese è tra i nuovi volti del cast della terza stagione della serie HBO, in arrivo su Sky Atlantic (da lunedì 16 marzo in versione originale sottotitolata alle 02.00, poi in replica alle 20.15 e alle 23.15) . Ripercorriamo la sua carriera attraverso alcuni titoli celebri. - Westworld, le foto più belle di Vincent Cassel, nel cast della terza stagione della serie

di Floriana Ferrando

Nei nuovi episodi Westworld 3 ci sarà anche Vincent Cassel. La terza stagione della serie HBO è in arrivo su Sky Atlantic (clicca qui per scoprire quando andrà in onda), e fra i nuovi protagonisti ci sarà anche l’attore francese.

Vincent Cassel in Westworld 3

Il personaggio interpretato da Cassel nella serie tv è avvolto nel mistero, ma sappiamo almeno il suo nome: Serac. Intanto, dal trailer di Westworld 3, l’atmosfera appare tesa: al minuto 01:10 vediamo Maeve, storico volto di Westworld, rivolgersi al personaggio di Cassel chiedendogli cosa voglia da lei; la risposta non si fa attendere, tagliente: “Dolores. Voglio che scopri dove si trova e che la uccidi”. Ma a Westworld, lo sappiamo, niente è mai come sembra…

Della partecipazione della star alla terza stagione, i creatori Jonathan Nolan e Lisa Joy dicono: “Siamo incredibilmente entusiasti di lavorare con Vincent Cassel. Siamo da tempo suoi grandi fan e siamo felice all’idea che faccia parte del team di Westworld”.

Vincent Cassel, da Il cigno nero a Tale of Tales

Fra i successi più recenti di Vincent Cassel ricordiamo Il racconto dei racconti - Tale of Tales di Matteo Garrone: nella pellicola del 2015, interpretata da Salma Hayek, l’attore veste i panni del fiabesco re di Roccaforte sul set fantasy della pellicola, una riflessione del regista sull’amore e sulla natura. Ma è Il cigno nero diretto da Darren Aronofsky (2010) uno dei lavori più acclamati di Cassel: l’artista presta il volto a Thomas Leroy, direttore artistico della compagnia teatrale per cui balla Natalie Portman alias Nina Sayers, diviso fra il talento puro della ballerina e quello della più oscura rivale Lily, interpretata da Mila Kunis. Fra le altre collaborazioni degne di nota c’è quella con il regista Danny Boyle, che lo arruola nel cast di In trance del 2013.

Westworld, le foto più belle di Vincent Cassel, nel cast della terza stagione della serie

Gli altri successi

Noto in Francia e in tutto il mondo, Cassel si fa largo sotto i riflettori di Hollywood recitando in due franchise di successo, nei sequel di Ocean’s Eleven (è il ladro NightFox in Ocean's Twelve del 2004 e in Ocean's Thirteen del 2007) e in Jason Bourne (2016), quinto capitolo della serie di Bourne. Fra i ruoli che hanno consacrato il suo talento c’è quello dell’irrequieto Vinz de L’odio, il lavoro di Mathieu Kassovitz del 1995, premiato al Festival di Cannes. E ancora, è il criminale psicolabile Kirill nel thriller La promessa dell’assassino (2007), al fianco di Naomi Watts e Viggo Mortensen, e recita persino in un adattamento francese della fiaba Disney La Bella e la Bestia, nel 2014 (prima del live action con Emma Watson).

Cassel è salito agli onori della cronaca rosa per la storia d’amore con Monica Bellucci. Dopo l’incontro sul set del film L'appartamento, nel 1999 i due si sposano per separarsi - dopo 14 anni di matrimonio e due figlie - nell’agosto del 2013.

Westworld 3 su Sky Atlantic da lunedì 16 marzo in versione originale sottotitolata alle 02.00.