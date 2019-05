Westworld III, il primo trailer con Aaron Paul

Westworld è una di quelle serie tv che, al loro arrivo, hanno lasciato un segno indelebile nell’immaginario collettivo. Ovvio, quindi, che ci sia una certa attesa riguardo alla terza stagione, il cui arrivo è previsto per il 2020. Ora un teaser trailer di Westworld III arriva a dipanare qualche dubbio circa ambientazione e protagonisti dei nuovi episodi.



Il primo trailer della terza stagione di Westworld III si svolge nel mondo “di fuori”. Protagonista del breve video è una new entry del cast della serie in onda su Sky Atlantic, ovvero Aaron Paul, l’attore divenuto noto a livello internazionale grazie al ruolo cult di Jesse Pinkman in Breaking Bad. Tra i nuovi arrivi vediamo anche il rapper Kid Cudi, amico e collaboratore di Kanye West. Anche se non compare nel trailer, sappiamo già inoltre che il ruolo del villain spetterà al francese Vincent Cassel.



Nel trailer di Westworld III vediamo Aaron Paul muoversi in un mondo futuristico nei panni di quello che sembra un onesto lavoratore, che nasconde però una seconda vita di rapinatore. Al termine di questa breve presentazione, si imbatte in un volto noto ai fan della serie: stiamo parlando di Dolores, interpretata come sempre da Evan Rachel Wood, ferita e visibilmente in difficoltà.



Sulle note di Braindamage dei Pynk Floyd, il personaggio interpretato da Aaron Paul si lamenta di come il suo mondo sia all’apparenza perfetto, ma in realtà finto, “marcio” dentro. E constata la necessità di incontrare, nella sua vita, qualcosa o qualcuno di “vero”. Curioso che quel qualcuno sia proprio l’androide fuggita da Westworld.



Qualunque sia la direzione che, a partire da questo incontro, prenderà la terza stagione di Westworld, non possiamo fare altro che attendere con ansia questo 2020. Nel frattempo, ecco il trailer!