Westworld 2, alla scoperta della Nazione Fantasma. VIDEO

Westworld 2, trasmesso ogni lunedì alle 21.15 su Sky Atlantic (e alle 03.00 in versione originale sottotitolata), è ormai giunta al termine, ma le rivelazioni sul parco tematico e sugli host protagonisti non intendono rallentare. Nell’episodio otto, intitolato Kiksuya, gli showrunner Lisa Joy e Jonathan Nolan guidano il pubblico alla scoperta della Nazione Fantasma.



Kiksuya e la Nazione Fantasma

A svelare dei dettagli importanti sulla Ghost Nation è il personaggio di Akecheta, fra i primi host costruiti dal Dottor Ford e compagni. È anche il primo, dopo Dolores, a “svegliarsi” e a ricordare il passato, maturando la volontà di liberarsi dal dominio della Delos Destinations e di aiutare gli altri androidi a fare lo stesso. Ad interpretarlo è l’attore Zahn McClarnon, che sceglie di raccontare la propria storia al pubblico attraverso una conversazione con la figlia di Maeve, usando il mesh network per comunicare in realtà proprio col personaggio di Thandie Newton.



Il risveglio degli host

La particolarità degli host della Ghost Nation? Sono senzienti. Ma quando è avvenuta questa trasformazione? A spiegarlo è lo stesso Akecheta, che racconta che tutto risale a prima dell’apertura del parco di Westworld, quando lui stesso un giorno incappa del simbolo del labirinto (The Maze) che lo ha guidato nel suo viaggio verso la consapevolezza. Akecheta racconta di avere iniziato a mostrare il disegno agli altri membri della Ghost Nation per aiutarli a diventare senzienti, e questo spiega il motivo per il quale nella prima stagione dello show HBO si vedevano spesso simboli di labirinti sparsi per Westworld, da quelli tatuati sotto le calotte craniche di alcune personaggi a quello che Maeve trova disegnato sul terreno del campo di fronte alla casa in cui viveva con sua figlia.



Ford VS Dolores

La vera rivelazione, però, arriva solo successivamente: pare sia stato il Dottor Ford a chiedere ad Akecheta di riunire il suo popolo, che ha ormai raggiunto la consapevolezza, per portarli nella Valley Beyond, l'Oltre Valle. Il motivo? Cercare nella tribù della Nazione Fantasma una difesa contro Dolores, che ha in mente qualcosa che comporterà la distruzione del parco... Non ci resta che attendere il gran finale, in onda in versione originale sottotitolata lunedì 25 giugno alle 03.00, poi in onda in versione doppiata lunedì 2 luglio alle 21.15.