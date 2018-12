Westworld: chi è Talulah Riley, interprete di Angela

Nella serie cut targata HBO (in onda con la seconda stagione ogni lunedì alle 03.00 in versione originale sottotitolata e alle 21.15 in versione doppiata) è (o forse era?) l’androide Angela, inizialmente deputata all’accoglienza degli ospiti e poi fedelissima seguace di Wyatt/Vendicatrix Dolores, mentre nella vita reale è l’attrice britannica Talulah Riley, classe 1985: continua a leggere e scopri di più

If you can’t tell the difference…does it matter? La seconda stagione di Westworld – in onda ogni lunedì alle 03.00 in versione originale sottotitolata e alle 21.15 in versione doppiata – ha visto il ritorno di un personaggio che nella prima stagione non si è visto tanto, ma che è riuscito a catturare l’attenzione dei fan, e che finalmente, è stato promosso a membro del cast principale. Stiamo parlando di Angela, l’androide interpretato dall’attrice britannica Talulah Riley.

Chi è Talulah Riley

Talulah Jane Riley-Milburn, nota come Talulah Riley, nasce il 26 settembre del 1985 in Inghilterra, ed è professionalmente attiva dal 2003. Ha preso parte in ruoli prevalentemente di supporto a numerose produzioni televisive e cinematografiche, tra cui ricordiamo Poirot, Orgoglio e Pregiudizio, Doctor Who, Inception, Thor: The Dark World, I Love Radio Rock, St. Trinian’s (anche il 2), e Nearly Famous.

Il ruolo di maggior rilievo arriva però nel 2016, quando veste i panni dell’androide Angela nella serie cult di HBO Westworld: nella prima stagione è ricorrente, mentre nella seconda viene promossa a regular, entrando dunque a fare parte del cast principale.

Piccola, ma neanche troppo piccola, curiosità: è stata sposata (due volte, peraltro!) con l’imprenditore Elon Musk. Uno che, a pensarci bene, potrebbe essere il James Delos del mondo reale!

Altra nota curiosa: Talulah Riley ha dichiarato di essere rimasta molto colpita dagli sviluppi presi dalla trama orizzontale della serie - la raccolta dei dati relativi agli ospiti, il tentativo di copiare la mente umana, etc -, anche perché l'idea che qualcuno possa impossessarsi dei suoi dati online non le piace per niente, infatti sta molto attenta a ciò che pubblica in rete.

Angela, la fedelissima di Wyatt

Conosciamo Angela, il suo personaggio, nella prima stagione, quando la vediamo accogliere William durante il suo primo soggiorno nel parco. Non a caso, una delle sue frasi identificative è proprio “Welcome to Westworld”. Angela, che fa parte del gruppo degli androidi originari, quelli creati da Arnold e Robert prima dell’apertura del parco e della creazione della Delos Destinations, fa infatti parte del gruppo di accoglienza, dunque il suo compito è quello di accogliere gli ospiti e intrattenerli nei modi che più piacciono a loro.

Sempre nella prima stagione, però, a un certo punto la ritroviamo in nuovi panni: Angela, infatti, è una seguace del misterioso Wyatt, che poi altri non è che Dolores. E che seguace! Il personaggio di Talulah Riley, infatti, è agguerritissimo, e combatte per la causa con tutta sé stessa.

Nella seconda stagione la ritroviamo infatti al fianco di Vendicatrix Dolores, pronta a lanciarsi nella mischia quando la situazione lo richiede, ma la vediamo anche in alcuni interessanti flashback. Ci riferiamo ovviamente al secondo episodio, Reunion, dove, per l’appunto, Angela mostra a Logan le potenzialità del progetto di Arnold Weber e Robert Ford (qui la recensione completa dell’episodio).

L’ultima volta che la vediamo è durante l’attacco al MESA, il centro di controllo. Ad Angela, fedelissima alla causa, tocca un compito delicato e ingrato, ma fondamentale: distruggere la Culla, l’area dove ci sono i server che contengono tutti i dati di backup dei residenti. Braccata da uno degli uomini di Coughlin, il responsabile del team inviato dalla terraferma, lo distrae utilizzando le due doti, e riesce a togliere la sicura da una delle bombe a mano appese alla sua cintura. BOOM. La Culla è andata.

Angela è dunque morta definitivamente? A questo punto della stagione è ovviamente impossibile saperlo, anche se, con la distruzione della Culla, sembrerebbe proprio così. A meno che qualcuno non si metta a “ricostruirla” a memoria, un po’ come successo con Bernard, ma a oggi è molto più probabile che, se mai rivedremo Talulah Riley in Westworld, sarà in qualche flashback. Ad ogni modo, cari Joy e Nolan, sentitevi pure liberi di smentirci, non ci dispiacerebbe riavere Angela sui nostri schermi!