Westworld 2, episodio 4: le anticipazioni

La seconda stagione di Westworld è in onda in esclusiva su Sky Atlantic ogni lunedì alle 03.00 in versione originale sottotitolata (poi in replica alle 22.15), e alle 21.15 in versione doppiata. Virtù e Fortuna, il terzo episodio, andrà dunque in onda in versione doppiata in italiano lunedì 14 maggio, ma per chi invece è in pari con la messa in onda statunitense, ecco che il 14 maggio, nella notte tra domenica e lunedì, andrà in onda The Riddle of The Sphynx, il quarto episodio, ovviamente con i sottotitoli.

"Qual è l'animale che al mattino ha quattro zampe, a mezzogiorno ne ha solo due e alla sera tre?": chi non conosce la famosissima storia della Sfinge di Tebe, del suo indovinello, e di Edipo, l’unico uomo che non solo rispose correttamente ed evitò di fare una brutta fine, ma che addirittura fu causa della fine della stessa Sfinge? Come dobbiamo interpretare questo riferimento in chiave westworldiana? Per scoprirlo ci toccherà attendere la messa in onda del quarto episodio della serie, di cui vi riportiamo il promo di HBO qui sotto: