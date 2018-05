Dopo la messa in onda di soli due episodi della seconda stagione, HBO ha confermato di aver ufficialmente rinnovato Westworld per una terza…che vedremo chissà quando! Ad ogni modo, i fan della serie cult ispirata al film del 1973 Il mondo dei robot possono dormire sonni tranquilli: Dolores e gli altri ci faranno compagnia ancora per un bel po’ di tempo! Continua a leggere e scopri di più

Sono bastati due episodi della seconda stagione per convincere HBO a rinnovare Westworld, nuovo titolo cult della pay tv, che ormai già da un po’ sta guardando al futuro post Trono. Il prossimo anno infatti, andrà in onda il capitolo conclusivo della serie nata dalla saga Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R.R. Martin, ma siccome bisogna battere il ferro finché è caldo, la nostra permanenza a Westeros sarà ulteriormente prolungata grazie allo spin-off che andrà in produzione dopo la fine di Game of Thrones (spin-off che, forse, potrebbe essere incentrato sulla storia della casata Targaryen, ma per ora non ci sbilanciamo).

Ma torniamo a Westworld. La serie creata da Lisa Joy e Jonathan Nolan ha convinto fin da subito pubblico e critica, e, a oggi, insieme a Il Trono di Spade è sicuramente il titolo di punta per quanto riguarda i drama di HBO.

Ecco cos'ha dichiarato Casey Bloys a proposito: “E' un piacere lavorare con Jonathan Nolan e Lisa Joy, con il cast della serie e con tutti i tecnici e le maestranze, sono tutti grandissimi talenti. Siamo felicissimi e non vediamo l'ora di vedere dove ci porterà il nuovo capitolo.”

In realtà la vera domanda non è mai stata “Westworld tornerà per una terza stagione?”, bensì “Quando andrà in onda la terza stagione di Westworld?”. Considerando infatti che il prossimo anno vedremo Il Trono di Spade 8 e Big Little Lies 2, attualmente in produzione, è difficile, anche se non impossibile, che la terza stagione dello show con Evan Rachel Wood, Thandie Newton e Jeffrey Wright possa essere messo in palinsesto per il 2019, anche perché si tratta di una serie che ha tempi di realizzazione decisamente lunghi.

Ecco cos’ha dichiarato in proposito Nolan: “E’ un discorso aperto con i nostri amici di HBO. Con una serie di questa portata e di queste dimensioni non ha senso tagliare e fare una ‘versione ridotta’. Vogliamo che lo show diventi sempre più grande e sempre più ambiziosa, quindi ci vorrà del tempo. Vogliamo prenderci tutto il tempo necessario per fare le cose per bene”.