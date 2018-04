Westworld 2, episodio 2: le anticipazioni. FOTO + VIDEO

Lunedì 30 aprile alle 21.15 andrà in onda il primo episodio della seconda stagione di Westworld in versione doppiata in italiano, ma andrà anche in onda il secondo episodio in versione originale sottotitolata (alle 03.00, in contemporanea con gli U.S.A., e poi alle 22.35, in replica). Andiamo a scoprire qualche anticipazione su Reunion : continua a leggere, guarda il promo di HBO e scopri di più

Continua spedita la corsa della seconda stagione di Westworld su Sky Atlantic, e se chi ha deciso di attendere la versione doppiata sta per cominciare questo nuovo viaggio (lunedì 30 aprile alle 21.15), chi invece ha già visto il primo episodio in versione originale sottotitolata non vede l’ora di gustarsi il secondo, intitolato Reunion. E, a giudicare dall’immagine che vedete in testa all’articolo, una reunion ci sarà. Maeve e Dolores si incontreranno dopo i tragici eventi del finale della S01, e sicuramente avranno un sacco di cose interessanti da dirsi! A giudicare dal promo di HBO, che potete vedere qui sotto, quella tra Vendicatrix Dolores e Maeve non sarà l’unica reunion:

William “Il giovane”, infatti, in un flashback rivedrà la sua amata Dolores dopo il suo primo, illuminante soggiorno al parco. E c’è dell’altro, molto altro! Vedremo anche Peter Mullan nei panni di James Delos, il fondatore della Delos Destinations, rivedremo il non proprio simpaticissimo Logan, e tornerà anche la dolce Clementine!

Ma vogliamo poi parlare di Maeve in kimono con tanto di katana in mano e di Dolores vestita in abiti contemporanei al di fuori del parco insieme a Bernard? E se invece si trattasse di Arnold? Come sempre, è difficile collocare al posto giusto nella linea temporale i vari eventi, ma lo scopo di ogni buon promo è proprio quello di suscitare curiosità, dunque MISSIONE COMPIUTA!!

In realtà, il promo di Reunion si apre con una scritta molto chiara: “In the weeks ahead”, cioè “nelle settimane a venire”, dunque è praticamente impossibile sapere cosa vedremo veramente nel secondo episodio e cosa invece vedremo più avanti. Per ora sappiamo soltanto che il famigerato episodio tutto in giapponese quasi sicuramente sarà il quinto, Akane No Mai.