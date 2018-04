Westworld: 20 cose che tutti abbiamo pensato guardando la prima stagione

@HBO

Finalmente, a circa un anno e mezzo dal finale della S01, The Bicameral Mind (Un nuovo inizio) , Westworld sta per tornare. L'appuntamento con il primo episodio in versione originale sottotitolata dell'attesissima seconda stagione è per lunedì 23 aprile alle 03.00 (poi in replica alle 21.15), mentre per la versione doppiata dovremo aspettare il 30 aprile alle 21.15. Intanto, ecco 20 cose che tutti abbiamo pensato guardando il primo capitolo della serie : continua a leggere e scopri di più

Bello. Non ci ho capito niente, ma bello. Allora, ci sono due linee temporali…no, sono tre…no, fermi tutti, sono due. Ok. Ho capito. Forse. Sono tre.

Certo che gli esseri umani non fanno una bella figura in questa serie…i robot, anche quelli progettati per essere dei gran bastardi, ne escono comunque meglio!

Ma Evan Rachel Wood quanti personaggi interpreta? Dolores Original Versione, Dolores Pittrice di Paesaggi e Wyatt? Qualcuno offre di più?

La mosca!

Lo so che dovrei apprezzare tutto il discorso filosofico, metafisico, esistenzialistico, etc etc etc…ma a me le scene d’azione sono piaciute assai, mi hanno gasato un casino!

Teddy, un uomo d’altri tempi. Non li fanno più così. Anzi, non li hanno mai fatti così!

Maeve, la donna più ca**uta di tutto il West!

Qualcuno, per cortesia, può schiaffeggiare Logan? O almeno imbavagliarlo? Grazie.

Elsie e Stubbs, nemiciamici a passeggio per il parco.

Conferma che William è l’Uomo in Nero da giovane alla sua prima esperienza nel parco = conferma che forse alla fine qualcosa avevo capito. Forse.

Tutti stilosissimi alla Delos Destinations!

Maeve e Hector, relationship goal AF. Insomma, questi due insieme mi piacciono assai.

Se Bernard in realtà è un host, allora significa che potrebbero esserci in giro anche altri host che non sanno di esserlo. E io cosa sono? Sono reale? Sono reale? AIUTOOOOO!

Ma la faccia ringiovanita di Anthony Hopkins? Certo che gli effetti speciali hanno fatto passi da gigante. Il che, a dirla tutta, è anche un po’ inquietante…

Non toccate Clementine. Non toccatela. Che fate? NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!

Felix! Maeve ha ragione, sei proprio un pessimo essere umano, ed è un complimento!

Il finale della prima stagione, signori. Da dove vogliamo iniziare a commentare?

Non voglio mai più sentir parlare di labirinti per il resto della mia vita!

Però un giretto a Westworld lo farei…prima della rivolta, però, sia chiaro!

