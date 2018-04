Westworld 2: tutti i look di Dolores

@HBO

Manca pochissimo alla seconda stagione di Westworld, in onda su Sky Atlantic dal 23 aprile alle 03.00 con gli episodi in versione originale sottotitolata e dal 30 alle 21.15 con quelli in versione doppiata. Nell’attesa di vedere i nuovi episodi della serie tv già diventata cult, scopriamo insieme il nuovo look di Dolores e come reinterpretare il suo stile! Continua a leggere e scopri di più

di Helena Antonelli Nuovi mondi tutti da scoprire ci aspettano nella seconda stagione Westworld, la serie targata HBO in onda su Sky Atlantic dal 23 aprile alle 03.00 con gli episodi in versione originale sottotitolata e dal 30 alle 21.15 con quelli in versione doppiata. La giovane, bella e intrigante Evan Rachel Wood, dalla pelle candida e gli occhi di ghiaccio, protagonista del bellissimo mondo di Westworld fatto di verdi praterie, fiumi impetuosi, deserti e formazioni rocciose tipiche della Monument Valley, è pronta a sfoggiare un nuovo look nella seconda stagione della serie tv. Combattiva, forte e risoluta come la scelta dei suoi outfit, l'androide Dolores Abernathy (Evan Rachel Wood) diventa più moderna e autoritaria. L'ex musa di Woody Allen nei panni di Melodie nel film Basta che funzioni del 2009 cambia stile nella seconda stagione di Westworld, la serie tv già diventata un cult in onda su Sky Atlantic. In attesa di sapere cosa accadrà nel futuristico parco dove è ambientato lo show e che abbiamo lasciato in mano agli host, i residenti, androidi creati dagli umani e poi divenuti protagonisti di una vera e propria rivolta, ecco la nuova immagine della protagonista. Nella prima foto, quella sotto il titolo, vediamo Dolores con un abito decisamente diverso da quelli in stile western con cui siamo sempre stati abituati a vederla. Il suo look è moderno ed elegante, e i toni chiari mettono in risalto i suoi colori naturali. L’eroina, interpretata dalla splendida Evan Rachel Wood, indossa un tubino bianco dallo scollo americano, sfoggiando un look decisamente diverso da quello che finora ha caratterizzato il personaggio. Beh, chi non ha un tubino nell’armadio? Se l'ha indossato Dolores in un altro mondo chi siamo noi per non indossarlo? E poi si sa, un appuntamento, una cena elegante o un importante incontro di lavoro sono sempre dietro l’angolo!

NB:nel trailer esteso della serie. Inoltre, come si vede nell'immagine qui sopra, Dolores ha i capelli raccolti. Un look doppio, che va bene sia per il giorno che per la sera!Pantalone a vita alta, camicia dal colore neutro, cintura con fibbia e stivale. Chi non ha mai realizzato questomagari un po' meno country e optando per altre nuance di colori? Insomma l’ispirazionetorna di gran voga, ma per essere comeoccorre avere unclassico,e indossare capi easy, vintage, con un tocco romantico ma con lo stesso atteggiamento combattivo della prescelta.

Il classico non stanca mai se viene rivisitato. E a cosa vi fa pensare l’abito dal colore denim che indossa in questa foto Dolores? Che siamo ufficialmente nella stagione delle chemisier, ovviamente! Anche in questo caso il look semplice del personaggio di Evan Rachel Wood, che richiama l'abito di Alice Nel Paese Delle Meraviglie, è d’ispirazione. Che sia in denim, a tema floreale o a tinta unita, direttamente dalle grandi passerelle le chemisier sfilano sul set di Westworld 2 con Evan Rachel Wood.

Nell’ultimo outfit (ispirato al famosissimo dipinto di Eugène Delacroix La Liberté guidant le peuple, La Libertà che guida il popolo), Dolores ricalca, come nella prima stagione della serie tv, lo stile western. Prendere spunto dai suoi look è facilissimo poichè la moda country è da sempre un evergreen. E per stare al passo con il suo stile bastano veramente poche semplici mosse più: una gonna lunga a ruota, uno stivale texano e una canotta dallo scollo tondo e profondo. Et voilà il look è fatto.

SCOPRI TUTTE LE NEWS SULLA SECONDA STAGIONE DI WESTWORLD