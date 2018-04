Westworld 2: ecco i titoli dei primi 5 episodi

Manca meno di una settimana al debutto della nuova, attesissima stagione di Westworld (l’appuntamento è su Sky Atlantic alle 03.00, in contemporanea con gli U.S.A., quando andrà in onda il primo episodio in versione originale sottotitolata, poi in replica alle 21.15), e finalmente HBO ha rilasciato i titoli e le (mini)sinossi dei primi 5 episodi : continua a leggere e scopri di più

Meno di una settimana: ecco quanto manca all’attesissimo ritorno di Westworld. Il primo episodio della seconda stagione in versione originale sottotitolata andrà in onda su Sky Atlantic alle 03.00 di lunedì 23 aprile, in contemporanea con la messa in onda statunitense, e poi andrà in replica alle 21.15. Per gli episodi in versione doppiata ci toccherà invece aspettare un pochino di più, lunedì 30 aprile, alle 21.15.

Intanto, sempre su Entertainment Weekly, HBO ha finalmente rilasciato i titoli e le mini sinossi dei primi cinque episodi, che vi riportiamo qui sotto:

"Journey into Night” (Viaggio nella notte, o dentro la notte)

Episodio 11 (stagione 2, episodio 1)

“The puppet show is over, and we are coming for you and the rest of your kind. Welcome back to Westworld.” (Lo spettacolo di marionette è finite, stiamo venendo per voi e per il resto di quelli come voi. Bentornati a Westworld.)

Scritto da Lisa Joy e Roberto Patino; regia di Richard J. Lewis.

“Reunion” (Ritrovo)

Episodio 12 (stagione 2, episodio 2)

“Why don’t we start at the beginning?” (Perché non partiamo dall’inizio?)

Scritto da Carly Wray e Jonathan Nolan; regia di Vincenzo Natali.

“Virtù e Fortuna”

Episodio 13 (stagione 2, episodio 3)

“There is beauty in who we are. Shouldn’t we, too, try to survive?” (C’è bellezza in ciò che siamo. Non dovremmo anche noi provare a sopravvivere?)

Scritto da Roberto Patino e Ron Fitzgerald; regia di Richard J. Lewis.

“The Riddle of the Sphinx” (L’indovinello della Sfinge)

Episodio 14 (stagione 2, episodio 4)

“Is this now? If you’re looking forward, you’re looking in the wrong direction.” (Qui è adesso? Se stai guardando avanti, stai guardando nella direzione sbagliata.)

Scritto da Gina Atwater e Jonathan Nolan; regia di by Lisa Joy.

“Akane No Mai”

Episodio 15 (stagione 2, episodio 5)

“ショーグン・ワールドへようこそ (Welcome to Shogun World)” (Benvenuti a Shogun World)

Scritto da Dan Dietz; regia di Craig Zobel.

A quanto pare sarà dunque il quinto episodio a trasportarci a Shogun World, e, molto probabilmente, Akane No Mai sarà anche il famigerato episodio tutto in giapponese. Che dire? Non ne sappiamo più di prima, ma in compenso il livello di ansia per quest’ultima settimana di attesa ha raggiunto un nuovo picco!

