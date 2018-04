Westworld 2: cosa “hackererebbero” di sé stessi gli attori? VIDEO

“Se potessi migliorare qualcosa di te andando a modificare il tuo codice, cosa cambieresti, quale capacità ti daresti?” ha chiesto Entertainment Weekly agli attori di Westworld , in onda su Sky Atlantic con la seconda stagione in versione originale sottotitolata a partire dal 23 aprile alle 03.00? Ecco cos’hanno risposto Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright e James Marsden: continua a leggere e scopri di più

Manca veramente poco al debutto della seconda stagione di Westworld – in onda in versione originale sottotitolata, in contemporanea con gli U.S.A., dal 23 aprile alle 03.00 e in versione doppiata a partire dal 30 aprile alle 21.15 –, e ormai i fan non stanno veramente più nella pelle. Tra gli inquietanti androidi-drone, il nuovo parco a tema Giappone Feudale, e una Dolores sul piede di guerra e totalmente a suo agio in versione “vendicatrice dal grilletto facile”, i nuovi episodi promettono bene, anzi, benissimo, dunque non prendete impegni per il lunedì sera per le settimane a venire. Intanto, per ingannare l’attesa, ecco una divertente intervista che alcuni attori del cast principale hanno rilasciato a Entertainment Weekly. “Se potessi migliorare qualcosa di te andando a modificare il tuo codice, cosa cambieresti, quale capacità ti daresti?”, ha chiesto la famosissima testata di intrattenimento a Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright e James Marsden. Ecco le loro risposte.

Dunque, cosa “hackererebbero” di sé stessi gli attori se potessero? Ed Harris vorrebbe aumentare la sua capacità di racimolare soldi, tantissimi soldi, per poter produrre il film che sogna di fare (ma quale sarà poi?), mentre Evan Rachel Wood aumenterebbe la sua forza fisica fino ad avere la forza di dieci uomini, perché non sempre basta l'intelligenza per cavarsela in certe situazioni! Jeffrey Wright migliorerebbe il suo senso dello stile per arrivare a essere cool come Harris, e James Marsden sottolinea e sottoscrive. L'interprete di Teddy aggiunge poi, sempre scherzando, che gli piacerebbe essere più bravo a fare queste interviste, e a questo punto siamo noi a sottolineare e sottoscrivere!

Thandie Newton invece vorrebbe essere in grado di poter fare a meno di dormire, cosa che, le fa eco Wood, sarebbe decisamente utile, specialmente quando si tratta di girare Westworld!

Tornando seri per cinque minuti, tra le interessanti esclusive di Entertainment weekly c'è anche la notizia dell'aggiunta di cinque attori nel cast recurring (ricorrente), dunque stiamo parlando di personaggi che compariranno in alcuni episodi ma non in tutti. Andiamo a scoprire i nomi degli interpreti in questo video:

