Westworld 2, anticipazioni no spoiler in attesa del 23 aprile

Non solo trailer e immagini promozionali: per lanciare la seconda stagione di Westworld , HBO quest’anno ha addirittura ricreato Sweetwater in esclusiva per il South By Southwest Festival 2018. In attesa del 23 aprile, quando alle 03.00, in contemporanea con gli U.S.A., andrà in onda su Sky Atlantic il primo episodio in versione originale sottotitolata, andiamo a vedere qualche video e andiamo a scoprire alcune anticipazioni, rigorosamente NO SPOILER