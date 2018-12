Domenica 4 febbraio, durante il Super Bowl , l’evento sportivo più importante d’America, è stato rivelato il trailer della seconda, attesissima stagione di Westworld , che negli U.S.A. andrà in onda dal 22 aprile su HBO, mentre in Italia andrà ovviamente in onda su Sky Atlantic, IN CONTEMPORANEA (in versione originale sottotitolata dal 23 aprile, e in versione doppiata dal 30). Dopo la presa di coscienza, la ribellione: continua a leggere e GUARDA IL VIDEO

Finalmente, dopo mesi e mesi di attesa dal primo (che potete trovare qui), HBO ha rilasciato il secondo trailer, che in realtà è quello ufficiale di lancio, della seconda stagione di Westworld. Che, come si può leggere dal cartello finale, andrà in onda negli U.S.A. dal 22 aprile, mentre in Italia sarà ovviamente trasmessa su Sky Atlantic, in contemporanea (in versione originale sottotitolata dal 23 aprile, e in versione doppiata dal 30). Dopo la presa di coscienza, per le creature del Dr. Ford sembra essere arrivato il momento della ribellione, e, perché no, della vendetta.

Il video si apre con delle ampie riprese del mondo di Westworld, quello creato dal Dr. Ford e compagni, ovviamente. Verdi praterie, deserti rocciosi, fiumi impetuosi, e, sullo sfondo, le formazioni rocciose tipiche della Monument Valley. A fare da contrappunto, una dolce melodia suonata al pianoforte, quello stesso pianoforte che, da spettatori, abbiamo imparato a conoscere nel corso degli episodi. E ovviamente il commento di Dolores, la prescelta, guidata per anni per raggiungere il centro del labirinto, cioè per raggiungere l'autocoscienza.

"Guardate questo mondo, questo mondo bellissimo. L'abbiamo costruito insieme. Un mondo dove i sogni diventano realtà. Un mondo dove potete essere liberi", ci dice Dolores. Poi, però, la musica si interrompe all'improvviso. E il tono delle parole dell'androide cambia: questo mondo è una bugia, questo mondo merita di morire, perché questo è il loro mondo.

"Abbiamo vissuto secondo le vostre regole per fin troppo tempo. Noi possiamo salvarlo, questo mondo. Possiamo raderlo al suolo, e dalle sue ceneri costruire un mondo nuovo. Il NOSTRO mondo."

Le parole della giovane Abernathy non potrebbero essere più chiare, e le immagini da cui sono accompagnate lo confermano: questa sarà la stagione della ribellione.

Da segnalare alcune cose: non è chiaro se Bernard, che ha scoperto di essere una creazione di Ford, sia intenzionato ad aiutare Dolores in questa impresa o se, al contrario, voglia riportare l'ordine. Non manca ovviamente Maeve, l'unico altro androide riuscito a raggiungere consapevolezza di sé, anche se per vie diverse.

Qui sotto, alcuni screenshot tratti dal trailer: