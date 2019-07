Warrior, stagione 1, episodio 3

Leary fa pressione su Byron Mercer - il padre di Penny, nonché un gentiluomo e un facoltoso industriale - affinché ingaggi i suoi uomini per un lavoro. Il sindaco Blake, però, non ha ancora assegnato l'appalto a Mercer...e se ciò non dovesse accadere, qualcuno non sarà per niente contento! Accusato di aggressione, e forse anche di qualcosa di peggio, Ah Sahm viene messo da parte dal clan Hop Wei, dunque dovrà cavarsela da solo. O forse no. Forse qualcuno arriverà inaspettatamente in suo aiuto. Buckley vuole che Mai Ling lo aiuti a mettere in moto l'agognata guerra contro il clan Hop Wei, ma, come recita il famoso detto, bisogna stare molto attenti a ciò che si desidera...

Warrior, stagione 1, episodio 4

A causa del vizio del gioco, Big Bill si ritrova in una posizione alquanto scomoda e pericolosa, ma in un mondo senza regole come quello in cui si muove ogni giorno, una soluzione più o meno (soprattutto meno!) legale si può sempre trovare. E si può sempre dare la colpa a qualcun altro. Scopriamo il vero motivo per cui Penny ha sposato il sindaco Blake, un uomo che ha intenzione di mostrare a tutta la città, specialmente ai suoi elettori, di non avere nessuna intenzione di accettare ciecamente quanto accade nella Chinatown, una vera e propria fucina di illegalità. Dopo un incontro con i leader del clan Fung Hai, Mai Ling offre a Ah Sahm su un piatto d'argento, più o meno, un piano per mettere fine a uno scontro di vecchia data tra tong rivali. Ma chi ne beneficerà veramente?