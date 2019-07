Arriva su Sky Atlantic Warrior , la serie tv tratta dagli scritti inediti di Bruce Lee. L'appuntamento con i primi due episodi è per lunedì 15 luglio alle 21.15 , ma intanto ecco alcune anticipazioni. - Warrior, la trama della serie TV in onda su Sky Atlantic

Warrior, stagione 1, episodio 1

San Francisco, 1878. Ah Sahm, un giovane prodigio delle arti marziali, giunge in America dalla Cina. Arrivato in città, viene subito avvicinato da un certo Chao, un faccendiere vicino al più potente clan criminale della Chinatown, il clan Hop Wei. Rimasto colpito dall'audacia di Ah in combattimento, il, Young Jun, il giovane Jun, il figlio ed erede di Padre Jun, il boss indiscusso del clan, decide di prendere il ragazzo sotto la propria ala. Ah viene così marchiato: ora appartiene ufficialmente al clan. Dopo il rito d'iniziazione viene portato al bordello della zona, dove conosce Ah Toy, una cortigiana con parecchie conoscenze influenti.

Ma come mai Ah è arrivato a San Francisco? Per ritrovare sua sorella, che da un giorno all'altro ha fatto perdere le proprie tracce. La sua ricerca ha inizio. Il suo cammino incrocia quello di Mai Ling e Li Yong, due seguaci di Long Zii, il boss del clan rivale. Tutto nella norma...se non fosse per un piccolo dettaglio: Mai Ling è sua sorella! Long Zii sta cercando di evitare una guerra dell'oppio con il clan Hop Wei, una guerra che, paradossalmente, è fortemente desiderata da Walter Buckley, il vice del sindaco di San Francisco, Samuel Blake.

Intanto, dopo la morte di due operai cinesi per mano di criminali bianchi, il sergente di polizia Big Bill O'Hara riceve un incarico che gli porterà pochi onori e molti oneri: la creazione di una task force interamente dedicata alla Chinatown. Insieme al giovane agente del Sud Richard Henry Lee, Bill si mette dunque a indagare sui movimenti di quella zona della città, e scopre che l'ostilità tra i cinesi e i lavoratori bianchi del porto, ufficiosamente capitanati da un irlandese di nome Dylan Leary, ha radici più profonde del previsto.

Warrior, stagione 1, episodio 2

Dopo aver intercettato un carico di oppio al porto, Young Jun, con l'aiuto di Ah e dei luogotenenti del clan Hop Wei, decide di mandare un messaggio inequivocabile al rivale Long Zii. Big Bill e Lee si mettono a investigare un brutale omicidio avvenuto in una stradina vicina a un bar irlandese, il Banshee. Penny Blake, la giovane moglie del sindaco di San Francisco, si addentra nella Chinatown insieme a Jacob, il suo domestico di origini cinesi. Ah si ritrova a pagare molto caro il suo atto di eroismo. Il clan Long Zii medita vendetta: a breve scorreranno fiumi di sangue.