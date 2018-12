Trust - Il rapimento Getty: La Dolce Vita. FOTO

Aveva dunque ragione James Fletcher Chase? Il giovane Getty si è veramente fatto rapire solo per chiedere un riscatto al ricchissimo nonno? Parrebbe di sì, ma, si sa, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Ecco dunque andare improvvismente in fumo il piano di Paul, che pensava in un rapimento "mordi e fuggi" per pagare i debiti contratti con Berto e per poter finalmente vivere la sua personalissima Dolce Vita insieme all'amata Martine. L'ingresso in scena di Primo Nizzuto , interpretato da Luca Marinelli , stravolgerà le carte in tavola, e trasformerà l'ingenuno progetto di un ragazzino senza esperienza nell'incubo di un'intera famiglia. L'appuntamento col terzo episodio di Trust - Il rapimento Getty è per mercoledì 11 aprile alle 21.15 su Sky Atlantic