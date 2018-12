Trust - Il rapimento Getty: le foto dei personaggi

Trust - Il rapimento Getty

La serie (che nasce come progetto antologico, dunque ogni stagione racconterà una storia a sé stante) ha inizio nel 1973 con il rapimento a Roma di John Paul Getty III (Harris Dickinson), erede della fortuna petrolifera di Getty, da parte della criminalità organizzata italiana. I suoi rapitori confidano in un riscatto di svariati milioni di dollari, ma il nonno di Paul, J. Paul Getty Sr. (Donald Sutherland), enigmatico magnate del petrolio e forse l’uomo più ricco del mondo, confinato in una sfarzosa villa in stile Tudor nella campagna inglese, sembra poco propenso ad assecondare le loro richieste. Il padre di Paul, J. Paul Getty Jr. (Michael Esper), è in stato confusionale a Londra e si rifiuta di rispondere al telefono. Solo la madre di Paul, Gail Getty (Hilary Swank), sfortunatamente al verde, è costretta a negoziare con dei rapitori sempre più frustrati. Trust ripercorre l'inferno di John Paul Getty III, all’epoca adolescente, in mano ai suoi sequestratori, sempre più nervosi e irrequieti: perché nessuno fa qualcosa per riportare a casa il giovane?