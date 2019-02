True Detective 3, la timeline della serie tv

Wayne Hays , il detective protagonista della terza stagione della serie creata da Nic Pizzolatto per HBO, in onda ogni lunedì su Sky Atlantic , ripercorre il caso che gli ha cambiato la vita dal 1980 al 2015. Se per i fan è a volte complicato restare al passo con gli eventi, ecco tutto ciò che bisogna sapere, rigorosamente in ordine cronologico: continua a leggere e scopri di più - Come diventare un vero True Detective? Ecco alcuni suggerimenti

Dopo una lunga attesa, la serie di successo targata HBO è tornata su Sky Atlantic con la terza stagione. Protagonista il detective Wayne Hays interpretato da Mahershala Ali insieme a Roland West, con il volto di Stephen Dorff. I due indagano su un vecchio caso irrisolto che da anni perseguita il detective della polizia dell’Arkansas nord-occidentale. Puntata dopo puntata, i fan avranno potuto notare che la narrazione si sviluppa attraverso tre distinte linee temporali: proviamo a fare ordine fra gli eventi di True Detective 3, in base alla cronologia dei fatti.



True Detective 3, dalla realtà alla fiction



La timeline di True Detective 3

I momenti cruciali di True Detective 3 riguardano tre periodi precisi. La prima volta che il detective Wayne si trova faccia a faccia con la misteriosa scomparsa dei fratellini Purcell, spariti dall’altopiano d’Ozark senza lasciare alcuna traccia, è il 1980. Dieci anni dopo il tragico evento – a inizio degli anni Novanta - nuove scottanti scoperte ribaltano le indagini, riportando a galla il mistero e costringendo le forze dell’ordine a riaprire il caso fino ad allora irrisolto. Gli orrori di quella vicenda tornano alla mente del detective, ormai anziano, nel 2015 quando si ritrova a ricordare gli eventi durante un’intervista, ripercorrendo passo dopo passo, attraverso una lunga serie di spaventosi flashback, il caso dei due fratellini scomparsi.



Il 1980

Cronologicamente parlando, la prima linea temporale di True Detective 3 riguarda il 1980: è allora che due bambini, Will e Julie Purcell, scompaiono nel nulla dopo avere abbandonato le loro biciclette in un normale pomeriggio di giochi nella città di Fayetteville nell’Arkansas. Detective Hays e il suo partner Roland West iniziano le indagini interrogando i genitori dei ragazzi e scoprendo che un cugino della madre, Dan O’Brien, era stato ospitato per diversi mesi dalla famiglia, dormendo nella stanza di Will. A rispondere a qualche domanda è anche l’insegnante di scuola del bambino, Amelia Reardon (Carmen Ejogo), fino a quando i detective non scovano il corpo di Will, a mani giunte, in una grotta persa in un bosco, ma della sorellina non vi è traccia. Partono le ricerche del colpevole, che spaziano da un criminale sessuale della zona, Ted LeGrange, a un veterano della guerra conosciuto con il nome di “l’uomo della spazzatura”, Brett Woodard, passando per un adolescente del posto, Freddy Burns, un misterioso uomo di colore che vive in una roulotte, Sam Whitehead, e il prete della comunità del paese.



Il 1990

Nel 1990 il caso Purcell viene riaperto: non è ancora stato ritrovato l’assassino di Will, né la piccola Julie, ma a dieci anni dalla sua scomparsa ecco che le impronte della ragazzina compaiono misteriosamente in Oklahoma. Wayne e Roland si riuniscono e riprendono insieme le indagini, recandosi sul posto e identificando, finalmente, la scomaprsa Julie. Intanto l’ex insegnante dei ragazzi, ora moglie di Wayne, collabora alle indagine alla ricerca di materiale per la stesura del suo libro sul caso Purcell.



Il 2015

Un ormai anziano e malato Wayne si ritrova nel 2015 a tornare con la mente ai terribili fatti del caso Purcell, durante un’intervista per un documentario sui peggiori casi irrisolti di sempre. La sua narrazione passa attraverso una serie di flashback, spesso confusi, che svelano nuovi inquietanti dettagli sul caso: Wayne vuole scovare la verità e per farlo prova a rimettersi in contatto con il vecchio compagno di sventure e si affida all’aiuto della giornalista e regista Elisa Montgomery, che suggerisce al vecchio detective la pista della pedofilia online per scovare nuovi indizi.