Transparent 4: Tutti hanno un padre. FOTO

Sarah, che vuole veramente essere una madre migliore per i propri figli, prova un nuovo metodo educativo, ed è piacevolemente sorpresa dei risultati. Mentre in casa aumentano le tensioni con sua madre, Josh riallaccia i rapporti con il Dottor Steve nella speranza di gestire al meglio i suoi problemi. Shelly si sente messa da parte da tutti, ma grazie al corso di improvvisazione diventa più audace e sicura di sé. Ali parte per la Palestina insieme a una nuova conoscenza, mentre Maura fa una scoperta sconvolgente sulla propria storia familiare. Una scoperta che cambierà ogni cosa, non solo per lei, ma per tutta la famiglia Pfefferman. L'appuntamento col terzo e col quarto episodio della quarta stagione di Transparent è per mercoledì 17 gennaio alle 22.15, subito dopo I'm Dying Up Here - chi è di scena?